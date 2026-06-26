Контент-мейкер Брайан Менард поделился подробностями о State of Decay 3

После того, как контент-мейкер Брайан Менард провёл некоторое время, играя в State of Decay 3 с разработчиками в их студии, он опубликовал видео на своем канале YouTube, в котором содержится много информации о долгожданной игре.

В игре будет кооперативный режим для четырёх игроков в общем, постоянно существующем открытом мире, без ограничений предыдущих частей. Игроки смогут присоединяться к игре или покидать ее в любое время, продолжать свой прогресс асинхронно и выполнять различные миссии на карте. Карта будет примерно в четыре раза больше, чем в State of Decay 2.

Все игроки будут вносить свой вклад в развитие одних и тех же поселений и будут жить в общем сообществе, что усилит кооперативный аспект. Выжившие останутся в центре игрового процесса, имея возможность управлять до тремя поселениями — максимум 36 выжившими. Игрокам нужно будет развивать базы, управлять ресурсами, создавать снаряжение и повышать уровень навыков и специализаций каждого члена сообщества.

Наконец, угрозы станут более динамичными, чем когда-либо, благодаря эволюции Кровавой чумы, нашествиям, ордам и Сердцам Чумы. Исследование, сбор добычи и устранение опасностей будут иметь решающее значение для обеспечения долгосрочного выживания сообщества.

Выход State of Decay 3 на ПК, Xbox Series X|S и PS5 ожидается в 2027 году.