"Мы очень хотим, чтобы игроки пришли поиграть" - создатели State of Decay 3 планируют расширить плейтесты в этом году

Xbox подтвердила, что перед релизом в следующем году будет больше возможностей для тестирования State of Decay 3, и в течение года планируется «расширить» список участников альфа- и бета-тестирования.

Создатели представили на Xbox Games Showcase 2026 в эти выходные новые кадры игрового процесса State of Decay 3 и новую дату релиза — 2027 год. С момента анонса игры прошло уже шесть лет, что привело к ложному предположению о скором выходе игры, но, похоже, Xbox пока не готова окончательно определить дату.

Тем не менее, судя по отзывам участников альфа-тестирования в прошлом месяце, они обнадёживают, и разработчики уверенно призывают фанатов записаться на предстоящие тесты.

Креативный директор State of Decay 3 Кевин Патцельт сообщил:

Мы будем постепенно расширять список участников альфа- и бета-тестирования, и нам очень хочется, чтобы игроки пришли поиграть. У нас есть аудитория, которая жаждет этой игры, количество регистраций было фантастическим, оно будет продолжать расти, и мы хотим привлечь ещё больше.

State of Decay 3 выйдет в следующем году на Xbox Series, ПК и PS5.