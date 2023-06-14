Perfect Dark и State of Decay 3 получат полноценные геймплейные демонстрации в течение следующих 18 месяцев ©

На Xbox Games Showcase в начале этой недели Microsoft представила обновления по ряду игр, которые были анонсированы несколько лет назад, но с тех пор ушли в полное радиомолчание. Такие известные игры, как Fable и Avowed, вновь появились после долгого отсутствия, продемонстрировав, соответственно, видеоматериалы и геймплей.

Но, конечно, не нужно долго смотреть на список анонсированных игр от Microsoft, чтобы понять, что на данный момент это всего лишь капля в море. Под знаменем Xbox Game Studios в разработке находится целый ряд игр, которые были анонсированы несколько лет назад, но о которых не было слышно ни разу с момента их анонса — так когда же мы можем ожидать аналогичных геймплейных демонстраций для них?

Хотя трудно сказать, сколько времени пройдет до того, как мы получим конкретные подробности обо всех играх этой группы, по крайней мере, несколько из них, похоже, готовятся к представлению геймплея в ближайшие год-полтора. В недавней беседе с Giant Bomb босс Xbox Game Studios Мэтт Бути затронул эту тему и объяснил, что он "с осторожной уверенностью" считает, что такие игры, как State of Decay 3 и Perfect Dark будут готовы к глубокому погружению в геймплей в течение следующих 18 месяцев.

"Когда я смотрю вперед на 2024 год, все, что мы собираемся выпустить, я уже видел в сборках, например, совсем недавно, или играл в них", - сказал Бути. "Я уже говорил об этом раньше, в Fable так много всего, что, когда я встречаюсь с [главой Turn 10 Studios] Аланом [Хартманом], я говорю: "Почему бы вам не показать это, это и это?", а [он отвечает]: "Нет, нет". Потому что в этой игре есть много классных вещей, от которых я в восторге".

Когда я смотрю на следующие 18 месяцев с точки зрения того, что мы сможем показать, доставить и представить геймплей, я осторожно уверен. Потому что команды усердно работают, и они понимают, что сейчас это своего рода планка: "давайте покажем это, покажем геймплей и сделаем более глубокое погружение, когда у нас будет шанс".

Конечно, где могут появиться эти две игры (и другие подобные им) - это еще вопрос. Здравый смысл подсказывает, что Microsoft захочет приберечь их для Xbox Games Showcase в следующем году, но, учитывая такие мероприятия, как The Game Awards и Gamescom, а также потоки первых лиц, такие как Developer_Direct в начале этого года, существует множество других подходящих площадок для подобных показов.