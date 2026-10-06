Первый этап тестирования State of Decay 3 пройдет исключительно на ПК

Студия Undead Labs объявила о скором старте закрытого бета-тестирования долгожданного экшен-сурвайвала State of Decay 3. Разработчики сообщили в своем официальном Discord-канале, что команда уже наносит финальные штрихи на тестовую сборку и готовится к рассылке первых инвайтов.

Первая волна приглашений будет доступна исключительно для пользователей ПК. Владельцам консолей придется подождать — разработчики планируют подключить Xbox более поздними этапами. Полноценный релиз игры, напомним, запланирован на 2027 год

Официальная регистрация на участие в тестировании все еще открыта для всех желающих.