По словам инсайдера, разработка State of Decay 3 идет полным ходом и игра находится в отличной форме

Пользователи Xbox, получившие сокрушительный удар в виде закрытия Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games и Roundhouse, с нетерпением ждут июньской презентации, где ожидаются важные новости о том, что происходит в оставшихся студиях галактики Microsoft.

Однако ожидания фанатов Perfect Dark уже были уничтожены, поскольку Джефф Грабб поделился не слишком радостными новостями о перезагрузке франшизы. По словам журналиста, несмотря на то, что работа над Perfect Dark ведется уже много лет под эгидой не менее двух студий-разработчиков - The Initiative и Crystal Dynamics, - перезагрузка все еще находится в плачевном состоянии.

Отойдя от не слишком обнадеживающих заявлений Грабба, Джез Корден попытался поднять боевой дух пользователей Xbox, сказав добрые слова в адрес State of Decay 3, еще одного проекта, находящегося в разработке уже долгое время и анонсированного летом 2020 года. Во время последнего эпизода подкаста Xbox Two Корден заявил, что разработка State of Decay 3 идет полным ходом и что игра находится в отличной форме. Если это так, то игра вполне может быть представлена на Xbox Showcase 9 июня, на что Корден уже намекал в начале апреля.

Теперь Microsoft призвана работать над восстановлением доверия своих пользователей, которое никогда не было таким низким за последние несколько лет. Недавно компанию из Редмонда также обвинили в уничтожении Senua's Saga: Hellblade 2, чья рекламная кампания была признана неубедительной и не соответствующей уровню флагманского продукта. Некоторые даже начали опасаться за судьбу Ninja Theory!