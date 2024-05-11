По словам инсайдера, разработка State of Decay 3 идет полным ходом и игра находится в отличной форме

Пользователи Xbox, получившие сокрушительный удар в виде закрытия Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games и Roundhouse, с нетерпением ждут июньской презентации, где ожидаются важные новости о том, что происходит в оставшихся студиях галактики Microsoft.
Однако ожидания фанатов Perfect Dark уже были уничтожены, поскольку Джефф Грабб поделился не слишком радостными новостями о перезагрузке франшизы. По словам журналиста, несмотря на то, что работа над Perfect Dark ведется уже много лет под эгидой не менее двух студий-разработчиков - The Initiative и Crystal Dynamics, - перезагрузка все еще находится в плачевном состоянии.
Отойдя от не слишком обнадеживающих заявлений Грабба, Джез Корден попытался поднять боевой дух пользователей Xbox, сказав добрые слова в адрес State of Decay 3, еще одного проекта, находящегося в разработке уже долгое время и анонсированного летом 2020 года. Во время последнего эпизода подкаста Xbox Two Корден заявил, что разработка State of Decay 3 идет полным ходом и что игра находится в отличной форме. Если это так, то игра вполне может быть представлена на Xbox Showcase 9 июня, на что Корден уже намекал в начале апреля.
Теперь Microsoft призвана работать над восстановлением доверия своих пользователей, которое никогда не было таким низким за последние несколько лет. Недавно компанию из Редмонда также обвинили в уничтожении Senua's Saga: Hellblade 2, чья рекламная кампания была признана неубедительной и не соответствующей уровню флагманского продукта. Некоторые даже начали опасаться за судьбу Ninja Theory!
Что первая что вторая части очень быстро становились не просто скучными а тягомотными, надеюсь что третья выйдет повеселее.
Кооп бы нормальный завезли, а то эта кастрация во 2 части бесила.
Хорошая игра! Ей бы сюжет вменяемый да более продуманную систему базы
Но открытый мир в игре прям глаз радует, жаль что карт мало и те что есть внешне мало чем отличаются друг от друга
5 лет прошло уже сначала разработки, она уже устарела.Это не ГТА.Я понимаю когда игру с 0 делают, когда придумывают концепт,сеттинг.А тут уже 3я часть, 30% готово,если не 50
Прав. Но фенька в том что любой продукт (хоть куча собачьего дерьма в ржавом тазу) всегда найдёт своего почитателя. Это я,упаси Бог, ни к тому что игра бячная,нет. Это я о тенденциям рыночного спроса. У неё куча фанов, и даже если случится конфуз - её всё равно будут играть. А вдрух да выкатят ВЕСЧ?
ну честно нужны новые механики или сюжеты ибо после первой втарая чёт была слабее
Так она ничего принципиального нового и не привнесла. К тому же все это сопровождалось плохой оптимизацией и графикой. Идея хорошая да реализация как всегда.
Ну как будет на торрентах - посмотрим.
Убрать "мультяшность" визуала, добавить более приземленный сюжет и больше кастомизации и изменения окружающего мира.
Что они там пилят 4 года, имея базис в виде State of Decay 2?)
Как отличная форма убережёт их от закрытия, они не подумали? Ну, чисто: Hi-Fi Rush тоже показала отличные результаты и собрала не мало наград на различных мероприятиях — и, как видим, это им не особо помогло.
майки уже который год кормят обещаниями, а в итоге пустозвонят
Первая часть: ну на 50% интересно
Вторая часть: нууу.. эээ, блин скукота
Третья часть: разработка идет полным ходом