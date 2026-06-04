По словам инсайдера, State of Decay 3 удалось создать атмосферу AAA-игры

Прошло почти шесть лет с момента анонса State of Decay 3, но долгое ожидание может скоро окупиться. В апреле разработчик Undead Labs открыл регистрацию на ограниченное альфа-тестирование, которое состоялось в мае; теперь, за три дня до Xbox Games Showcase 2026, Джез Корден из Windows Central сообщил, что игра не только будет представлена ​​там, но и продемонстрирует свой новый, «AAA»-стиль.

Почти наверняка мы увидим State of Decay 3 на выставке, учитывая, что она уже находится на стадии закрытого альфа-тестирования с небольшой частью сообщества и некоторыми ютуберами. И, судя по тому, что я слышал… похоже, Undead Labs действительно удалось создать тот самый «AAA»-стиль, которого не хватало State of Decay 2. Я особенно жду эту игру.

Одним из главных недостатков серии экшен-приключенческих игр на выживание с зомби-тематикой всегда была недостаточная проработка. В случае с первой игрой это было понятно, поскольку она изначально задумывалась как игра для Xbox Live Arcade, и студия оставалась инди-разработчиком, несмотря на то, что Microsoft решила выпустить её. State of Decay 3 станет первой игрой, полностью разработанной под эгидой Microsoft; ожидания гораздо выше. Если им действительно удастся оправдать эти ожидания, игра может иметь большой успех.

Кстати, Корден также сказал, что в этом году на Xbox Games Showcase будет «абсолютная гора контента», добавив, что в конечном итоге она может войти в историю как одна из лучших презентаций Xbox за последние годы. Что касается того, что ещё может быть показано, то Clockwork Revolution от inXile почти наверняка будет показана, а Blade от Arkane — вполне возможно, как и давно обсуждаемый ремейк Fallout 3.

Презентация Xbox Games Showcase состоится в воскресенье, 7 июня, в 20:00 МСК.