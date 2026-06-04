По словам инсайдера, State of Decay 3 удалось создать атмосферу AAA-игры

Прошло почти шесть лет с момента анонса State of Decay 3, но долгое ожидание может скоро окупиться. В апреле разработчик Undead Labs открыл регистрацию на ограниченное альфа-тестирование, которое состоялось в мае; теперь, за три дня до Xbox Games Showcase 2026, Джез Корден из Windows Central сообщил, что игра не только будет представлена там, но и продемонстрирует свой новый, «AAA»-стиль.
Почти наверняка мы увидим State of Decay 3 на выставке, учитывая, что она уже находится на стадии закрытого альфа-тестирования с небольшой частью сообщества и некоторыми ютуберами. И, судя по тому, что я слышал… похоже, Undead Labs действительно удалось создать тот самый «AAA»-стиль, которого не хватало State of Decay 2. Я особенно жду эту игру.
Одним из главных недостатков серии экшен-приключенческих игр на выживание с зомби-тематикой всегда была недостаточная проработка. В случае с первой игрой это было понятно, поскольку она изначально задумывалась как игра для Xbox Live Arcade, и студия оставалась инди-разработчиком, несмотря на то, что Microsoft решила выпустить её. State of Decay 3 станет первой игрой, полностью разработанной под эгидой Microsoft; ожидания гораздо выше. Если им действительно удастся оправдать эти ожидания, игра может иметь большой успех.
Кстати, Корден также сказал, что в этом году на Xbox Games Showcase будет «абсолютная гора контента», добавив, что в конечном итоге она может войти в историю как одна из лучших презентаций Xbox за последние годы. Что касается того, что ещё может быть показано, то Clockwork Revolution от inXile почти наверняка будет показана, а Blade от Arkane — вполне возможно, как и давно обсуждаемый ремейк Fallout 3.
Презентация Xbox Games Showcase состоится в воскресенье, 7 июня, в 20:00 МСК.
Не надо рассказывать насколько хороша ваша игра, просто покажите геймплей.
Что значит "ААА стиль" и "ААА атмосфера"? Все эти буковки говорят лишь о том, сколько бабла вбухали в игру и маркетинг
Давно пора термин ААА пересмотреть ибо напоминаю, что РДР2/ГТА6/КП77 и ассасины228 или эта ИНДИ игра обладают одинаковой категорией, но очевидно идиотской вопрос. Хоть кто-то скажет, что подобная игра, или даже кал от ЕА или юбисофт находятся рядом с играми Рокстар или Поляков?
И не надо петушиться, что ААА это про большой бюджет. ААА - в первую очередь про качество, которого нет у минимум 80% ААА шлака
Другими словами они сделали геймплей еще примитивнее и прямолинейным, зато добавили много кат-сцен, может даже добавили батл пасс и кучу скинов за деньги, ведь именно это первым приходит на ум при термине ААА игра.
Че за дэмедж контроль, лол, игра либо ААА, либо нет