Разработчик State of Decay 3 рассказал о бета-тестах на консолях, расширенной механике выживания и улучшениях онлайна

Undead Labs поделилась новыми подробностями о State of Decay 3, включая планы по проведению бета-тестирования на консолях, расширенную механику выживания и значительные улучшения боевой системы. Глава студии Филип Холт также сообщил, что в настоящее время в игре участвует около 8000 бета-тестеров, по сравнению с примерно 2000 во время начальной фазы альфа-тестирования.

В интервью SabiansLastWatch на YouTube Холт подтвердил, что тестирование будет продолжаться по мере того, как команда будет собирать отзывы игроков и решать технические проблемы.

Игроки на консолях также получат возможность протестировать State of Decay 3 до релиза. Холт подтвердил, что планируется бета-тестирование на консолях с ожидаемой функцией кроссплея. Студия все ещё обсуждает вопрос о проведении открытого бета-тестирования, в то время как кросс-прогресс остаётся приоритетом разработки без подтверждённого периода доступности.

В грядущем сиквеле будут внесены изменения в систему выживания. Игроки смогут создавать несколько поселений и строить сообщества, превышающие предыдущий лимит в 12 выживших. Также будут расширены управление базой, аванпосты, сбор ресурсов и развитие персонажей.

Боевая система полностью переработана, включая рукопашные атаки, дальнобойное оружие и метательное оружие. По словам Холта, столкновения потребуют больше тактических решений, и игрокам иногда придётся отступать, а не вступать в прямой бой с врагами.

Несмотря на повышенное внимание к многопользовательскому режиму, Undead Labs продолжает отдавать приоритет одиночной игре. Холт объяснил, что студия ожидает, что значительная часть аудитории будет играть в одиночку, и многопользовательский режим разработан таким образом, чтобы обеспечить практически тот же опыт при игре с друзьями.

Настройки сложности также пересматриваются. Команда работает над динамическим масштабированием сложности, которое будет регулироваться в зависимости от количества активных игроков, а также над более гибкими возможностями настройки индивидуальных испытаний на выживание.

Холт также обсудил потенциальные дополнения к контенту после запуска, включая новые варианты зомби-фриков. Несколько дополнительных типов врагов уже разработаны, но пока не реализованы. Их включение пока рассматривается как возможность для будущих обновлений, а не как подтверждённая функция на старте игры.

Undead Labs планирует поддерживать State of Decay 3 до тех пор, пока это финансово возможно, опираясь на свой опыт выпуска 38 обновлений для State of Decay 2. Студия пока не объявляла о релизе.