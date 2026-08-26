Разработчики State of Decay 3 объявили о скором старте закрытой беты и открыли регистрацию

Студия Undead Labs объявила о подготовке к новому этапу тестирования симулятора выживания State of Decay 3, релиз которого запланирован на 2027 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

После завершения закрытого альфа-тестирования, проект перейдет в стадию закрытого бета-теста «до конца 2026 года». Набор участников уже открыт, а обязательным условием для подачи заявки является наличие учетной записи Discord. Данный анонс стал первым публичным заявлением студии после ее выхода из состава игрового подразделения Xbox в рамках внутренней реструктуризации корпорации Microsoft.

Креативный директор проекта Кевин Патцельт представил подробности грядущих тестов:

«Мы планируем постепенно расширять доступ к альфа- и закрытому бета-тестированию для большего числа игроков. State of Decay 3 получит самую масштабную карту в истории франшизы и полноценный мультиплеер без жесткой привязки пользователей друг к другу (untethered), поэтому нам необходимы массовые стресс-тесты для точечной настройки систем.Если вы не получите приглашение в первой волне, не беспокойтесь — в течение года у нас запланировано множество этапов, открытых как для давних фанатов, так и для новых игроков».