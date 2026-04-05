Разработчики State of Decay 3 признались, что игра фактически не существовала во время анонса

Глава студии Undead Labs Филип Холт рассказал, что на момент анонса State of Decay 3 в 2020 году игра находилась на самой ранней стадии разработки. По его словам, тогда проект фактически существовал лишь в виде концепции и нескольких идей.

Первый трейлер игры показали около шести лет назад. В ролике можно было увидеть атмосферную сцену с заражённым оленем-зомби, что вызвало большой интерес у фанатов. Однако, как объяснил Холт, на тот момент полноценной команды разработчиков ещё не было.

По его словам, в начале над проектом работали всего четыре или пять человек, а сама игра представляла собой документ с идеями. Трейлер при этом создавался сторонней студией и был полностью предварительно отрендерен. Он отражал лишь концепцию того, каким разработчики видели будущее продолжение серии.

Со временем команда выросла, и разработка перешла в активную фазу. При этом некоторые идеи из раннего концепта решили не использовать. Например, в финальной версии игры не будет заражённых животных — включая того самого оленя из дебютного трейлера.

Разработчики подчеркнули, что State of Decay 3 будет развивать лучшие элементы первых двух частей серии. События новой игры развернутся спустя годы после начала зомби-апокалипсиса, поэтому основной упор сделают на выживание, строительство базы и эффективное использование ресурсов.

Также стало известно, что в течение года разработчики планируют провести серию тестирований. Игроки смогут попробовать кооператив на четырёх человек, новые механики строительства базы и обновлённую боевую систему.