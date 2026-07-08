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State Of Decay 3 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
7.4 268 оценок

Разработчики State of Decay 3 заверили, что проект не закроют из-за отделения от Microsoft

Gruz_ Gruz_

Американская студия Undead Labs официально объявила, что масштабная реструктуризация игрового подразделения Microsoft не повлияет на производство зомби-экшена State of Decay 3. В результате масштабного «перезапуска» Xbox студия будет выведена из состава внутренних команд и продана новому владельцу, имя которого пока держится в секрете

Вот что заявили разработчики в своем официальном сообщении в Discord:

Для Undead Labs начинается новая глава — мы покидаем Xbox. Все детали раскрыть пока не можем, но заверяем: State of Decay 3 обязательно выйдет. Команда трудится на полную мощь, и наша связь с сообществом крепка как никогда. Ждите новостей. Выжившие держатся вместе.

Undead Labs — одна из двух внутренних студий, подпавших под распродажу со стороны Xbox (второй стала Ninja Theory). В то же время Compulsion Games и Double Fine уходят в независимое плавание, а судьба Arkane сейчас решается в ходе экстренных консультаций.

Выход State of Decay 3 все еще намечен на 2027 год для PS5, PC и Xbox Series X/S. При этом, по данным СМИ, новое соглашение о продаже студии больше не обязывает разработчиков выпускать игру в подписочном сервисе Xbox Game Pass в день релиза.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп
продана новому владельцу,

Какой идиот купил такой балласт? Есть идеи?

Compulsion Games и Double Fine уходят в независимое плавание

Выкупили себя? Ну денег себе они нехило подняли, ыбя мозг Фильке дурачку многие годы)

3
vertehwost

Но делать её 9 лет это слишком

1
Animario

ну, в 27м году виднее будет

Yoshemitsu
имя которого пока держится в секрете

Заинтриговали. Кто же это мог их купить? Уж не сосони часом?