Разработчики State of Decay 3 заверили, что проект не закроют из-за отделения от Microsoft

Американская студия Undead Labs официально объявила, что масштабная реструктуризация игрового подразделения Microsoft не повлияет на производство зомби-экшена State of Decay 3. В результате масштабного «перезапуска» Xbox студия будет выведена из состава внутренних команд и продана новому владельцу, имя которого пока держится в секрете

Вот что заявили разработчики в своем официальном сообщении в Discord:

Для Undead Labs начинается новая глава — мы покидаем Xbox. Все детали раскрыть пока не можем, но заверяем: State of Decay 3 обязательно выйдет. Команда трудится на полную мощь, и наша связь с сообществом крепка как никогда. Ждите новостей. Выжившие держатся вместе.

Undead Labs — одна из двух внутренних студий, подпавших под распродажу со стороны Xbox (второй стала Ninja Theory). В то же время Compulsion Games и Double Fine уходят в независимое плавание, а судьба Arkane сейчас решается в ходе экстренных консультаций.

Выход State of Decay 3 все еще намечен на 2027 год для PS5, PC и Xbox Series X/S. При этом, по данным СМИ, новое соглашение о продаже студии больше не обязывает разработчиков выпускать игру в подписочном сервисе Xbox Game Pass в день релиза.