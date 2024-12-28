Слух: разработка State of Decay 3 близится к завершению, но релиз может состояться лишь в 2026 году

По словам журналиста Windows Central Джеза Кордена, который часто общается с источниками внутри Microsoft, State of Decay 3 находится на финальной стадии разработки, причем настолько, что Xbox сначала рассматривала вариант выпуска игры в 2025 году, хотя, по его словам, релиз может сдвинуться на начало 2026 года.
«Я также слышал, что они рассматривают возможность выпуска State of Decay 3 в 2025 году. Игра гораздо ближе к завершению, чем вы думаете, но я думаю, что они отложат ее на 2026 год. Готов поспорить, что она выйдет в начале 2026 года», — сказал Корден в последнем эпизоде подкаста Xbox Two
Корден и другие участники подкаста рассуждают так: сейчас в Microsoft большое количество студий, из-за чего темпы выпуска игр увеличились. Кроме того, на следующий год запланирован выход таких игр, как Avowed, South of Midnight, DOOM: The Dark Ages, Fable и The Outer Worlds 2.
При таком количестве игр, которые создаются внутри компании, руководство не будет торопиться с выпуском State of Decay 3, особенно с учетом «угрозы», которую может создать осенний релиз GTA 6. Аналогичные аргументы приводились и в отношении Avowed, которую перенесли с ноября на февраль следующего года именно для того, чтобы избежать конкуренции с такими играми, как S.T.A.L.K.E.R. 2 и Microsoft Flight Simulator 2024.
Правда, речь пока идет только о слухах и предположениях, и к ним следует относиться скептически, но хочется надеяться, что новые подробности появятся уже в ближайшее время, возможно, во время январского мероприятия Developer Direct.
Главный герой негарша которая будет боротся за выживание среди зомби.Тоска зелёная.
Столько работали, но вот "жалко", что игра с акцентом на меньшинств снова провалится
Первая для своего времени была ок, небольшая карта и неплохой кооп на пару вечеров с друзьями. Вторая почти клон первой, только карта больше, из-за этого она и хуже, ведь минусы оригинала на большей карте сильнее заменты.
Надежд на 3 часть мало, разработчики уже доказали, что они за столько лет почти никак не улучшили свои навыки в геймдизайне и работе с визуалом.
А еще они выпустят игру на 5 анриле, учитывая бездарность команды в работе с движком, то 3 часть будет выглядить не сильно лучше 2, при этом работать будет значительно хуже, ведь на 5 анриле почти никто игры делать не умеет, поэтому у движка такая репутация плохая.
Похоже, ты играл в какой-то другой SoD, если вообще играл. Коопа в первой не было, во второй кооп есть и он очень ужасен, человек, который играет с хостом выполняет просто роль "болванчика" - не может хилится и менять выживших, не может далеко отходить от хоста, все ресы различные с хостом, как и ресы из хранилища, что полностью ломает концепт строительства и развития базы сообща, а и страх какой рассинхрон там еще при этом.
Так же если в первой был хоть какойта минимальный сюжет, то во второй все скатилось в симулятор стройки базы и "мальчика на побегушках" для других выживших, которые запрашивают ресурсы чуть ли не каждые пол часа или всякое однообразное убийство буйных или спасение, что просто надоедает.
В целом геймплейно неплохо первые часы, а потом надоедает, надеюсь в 3 сделают внятный кооператив и добавят сюжет для скраски всего этого гринда.
9 лет разработки. ПрЮвет Филлипку)
Качал 1 часть, но она была английском и я удалил. Кто что скажет об игре? 2 часть топчик? Раз они уже 3 делают.
Странно, а все на русском первую играли и сказали она лучше второй
В плане сюжета первая часть лучше, но в плане геймплея и возможностей проигрывает второй, считай вторая это разминка перед третьей, надеюсь в 3й будет уже и геймплей и сюжет на уровне.
да она и в прошлом году была уже никому не нужна на что они надеются в 2026 вообще не понятно