Слух: разработка State of Decay 3 близится к завершению, но релиз может состояться лишь в 2026 году

По словам журналиста Windows Central Джеза Кордена, который часто общается с источниками внутри Microsoft, State of Decay 3 находится на финальной стадии разработки, причем настолько, что Xbox сначала рассматривала вариант выпуска игры в 2025 году, хотя, по его словам, релиз может сдвинуться на начало 2026 года.

«Я также слышал, что они рассматривают возможность выпуска State of Decay 3 в 2025 году. Игра гораздо ближе к завершению, чем вы думаете, но я думаю, что они отложат ее на 2026 год. Готов поспорить, что она выйдет в начале 2026 года», — сказал Корден в последнем эпизоде подкаста Xbox Two

Корден и другие участники подкаста рассуждают так: сейчас в Microsoft большое количество студий, из-за чего темпы выпуска игр увеличились. Кроме того, на следующий год запланирован выход таких игр, как Avowed, South of Midnight, DOOM: The Dark Ages, Fable и The Outer Worlds 2.

При таком количестве игр, которые создаются внутри компании, руководство не будет торопиться с выпуском State of Decay 3, особенно с учетом «угрозы», которую может создать осенний релиз GTA 6. Аналогичные аргументы приводились и в отношении Avowed, которую перенесли с ноября на февраль следующего года именно для того, чтобы избежать конкуренции с такими играми, как S.T.A.L.K.E.R. 2 и Microsoft Flight Simulator 2024.

Правда, речь пока идет только о слухах и предположениях, и к ним следует относиться скептически, но хочется надеяться, что новые подробности появятся уже в ближайшее время, возможно, во время январского мероприятия Developer Direct.