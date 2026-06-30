Слух: State of Decay 3 под угрозой: студия Undead Labs может быть закрыта на фоне новых перестановок Xbox

Студия Undead Labs, известная по серии State of Decay, якобы может быть закрыта или продана в рамках очередной волны реструктуризации внутри Xbox. Об этом сообщает GamesBeat со ссылкой на источники.

По данным отчёта, Microsoft продолжает искать покупателя для 17-летней студии. Если сделка не состоится, под угрозой окажутся около 110 сотрудников. При этом официальных заявлений о закрытии или сокращениях пока не было.

State of Decay 3 была анонсирована ещё в 2020 году, а первый полноценный геймплей показали только на Xbox Games Showcase 2026 года. Релиз проекта предварительно ожидается в 2027 году на PC, Xbox и PS5.

Ситуация вокруг Undead Labs стала частью более широких слухов о возможных изменениях в нескольких внутренних студиях Xbox. Ранее в отчётах также упоминались потенциальные риски для других команд, однако Microsoft пока не комментирует подобные сообщения.

Если информация подтвердится, это может поставить под вопрос дальнейшую разработку одной из ключевых игр Xbox в жанре выживания с зомби-элементами.