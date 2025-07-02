Согласно сообщениям, в студии разработчиков State of Decay 3 прошли увольнения

Сегодня тяжёлый день для сотрудников Microsoft – сообщается о массовых увольнениях. Игровое подразделение не является исключением, и хотя полный объем увольнений неизвестен, Everwild от Rare и Perfect Dark от The Initiative, как утверждается, были отменены. Естественно, вы можете предположить, что другие проекты с небольшим количеством новостей за эти годы будут в беде, включая State of Decay 3 от Undead Labs.

По словам Итана Гача из Kotaku, студия также столкнулась с увольнениями, хотя «пока не ясно, насколько масштабными». Он также упомянул, что встречи между сотрудниками «появляются в календарях на постоянной основе», так что ситуация все ещё очень сильно развивается.

Как это повлияет на разработку State of Decay 3, которая была анонсирована в 2020 году? В 2022 году отчёт Kotaku выявил проблемы с сексизмом и токсичностью в студии, что привело к нескольким уходам, тем самым повлияв на разработку. Новый трейлер на движке был представлен на Xbox Games Showcase 2024, и Undead Labs объявили о прекращении обновлений контента для State of Decay 2, чтобы сосредоточиться на сиквеле.

Ходили слухи, что игра может выйти в 2026 году и, возможно, появиться на Xbox Showcase этого года (чего не произошло).