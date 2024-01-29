Создатели Minecraft принимают участие в разработке зомби-выживача State Of Decay 3

Студия Undead Labs в сотрудничестве с игровым подразделением Xbox представила амбициозное продолжение серии хорроров с элементами выживания State Of Decay еще в 2020 году. Проект должен был стать эксклюзивом для ПК и, тогда еще недавно анонсированных консолей Xbox Series. Однако, уже больше трех лет почти ничего не сообщается о проекте. Несмотря на это, штат разработчиков State Of Decay 3 постоянно расширяется и пополняется новыми опытными командами. Как выяснилось, в создании нового зомби-выживача принимают участие даже авторы популярной песочницы Minecraft из студии Mojang.

Из описания профиля работника Вьета Труонга на LinkedIn стало известно, что студия The Coalition не единственная из студий Xbox, помогающая Undead Labs в разработке State Of Decay 3. Создатели Minecraft, команда из Mojang Studios, также активно участвуют в разработке.

Студии обмениваются между собой библиотеками и инженерными наработками в области серверной инфраструктуры. Учитывая опыт работы Mojang, они могут значительно помочь Undead Labs в подготовке к запуску онлайн-компонента State Of Decay 3. Кроме того, в прошлом году Мэтт Бути (в то время глава Xbox Studios) заявил, что все студии Xbox делятся своими технологиями и взаимодействуют друг с другом, что делает зомби-выживач самым масштабным и технологичным проектом Xbox.