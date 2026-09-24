Splash Damage едва не приобрела Undead Labs, разработчиков State of Decay 3

На этой неделе студии Undead Labs удалось выйти из-под контроля Xbox и вернуть себе независимость. К сожалению, ради осуществления этой крайне дорогостоящей операции создателям франшизы State of Decay пришлось пойти на сокращение штата.

Однако будущее студии могло сложиться совсем иначе. Как стало известно, британская компания Splash Damage (известная по играм Gears Tactics, Brink и Outcasters) была близка к покупке Undead Labs в рамках реструктуризации Microsoft. Тем не менее, сделка, финансируемая инвестиционным фондом Emona Capital, сорвалась в последний момент.

После этой неудачи разработчикам удалось вернуть контроль над студией и стать полностью независимыми. Работа над State of Decay 3 продолжается; выход игры на PS5, Xbox Series и ПК запланирован на 2027 год.