State of Decay 3 анонсировали слишком рано из-за опасений за будущее Xbox

State of Decay 3 показали публике задолго до предполагаемого релиза из-за неопределённости вокруг планов Microsoft и Xbox. Глава Undead Labs Филип Холт рассказал, что на момент анонса у игры была очень небольшая команда, а полноценная разработка началась лишь несколько лет спустя.

Предыдущая часть серии, State of Decay 2, вышла в 2018 году, а уже в 2020-м Microsoft представила State of Decay 3. С тех пор прошло шесть лет, однако игра только недавно добралась до стадии бета-тестирования. По словам Холта, столь ранний анонс был связан не столько с готовностью проекта, сколько с тревогой команды за собственное будущее.

В интервью The Game Business Холт объяснил, что в момент презентации State of Decay 3 у проекта практически не было полноценной команды разработки. Активная работа над игрой началась только в 2022 или 2023 году. До этого в Undead Labs не были уверены, каким будет дальнейшее развитие Xbox и какие студии Microsoft собирается приобретать.

Особенно разработчиков беспокоило, что Microsoft могла продолжить покупать небольшие команды или переключиться на более крупные компании. Холт опасался, что Undead Labs в итоге могут «поглотить или продать», прежде чем студия успеет представить собственный проект. Поэтому команда решила как можно раньше сообщить о существовании State of Decay 3 и показать первый трейлер, чтобы зафиксировать свои планы перед аудиторией.

«Аудитория знает, что игра находится в разработке, и вот трейлер, демонстрирующий наше видение», — объяснил Холт подход студии к раннему анонсу.

Сейчас ситуация изменилась. В рамках реструктуризации Xbox Undead Labs стала независимой студией, однако отношения с Microsoft не прекратились. State of Decay 3 по-прежнему выйдет в Game Pass с первого дня. По словам Холта, благодаря подписке франшиза получает несколько тысяч новых игроков каждый день.