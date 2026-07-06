State of Decay 3 может не выйти в Xbox Game Pass после ухода Undead Labs из Xbox

После масштабной реструктуризации игрового подразделения Microsoft студия Undead Labs, известная по серии State of Decay, покидает состав Xbox и продолжит работу под новым владельцем. При этом разработка State of Decay 3 не отменена — финансирование проекта сохранится до самого релиза.
Однако вместе с изменением статуса студии под вопросом оказался и выход игры в Xbox Game Pass. Как сообщает журналист Стивен Тотило, соглашение между Microsoft и новым владельцем Undead Labs гарантирует завершение разработки и выпуск State of Decay 3, но не обязывает соблюдать прежние условия Xbox.
Это означает, что у Microsoft больше нет гарантии, что игра выйдет в Game Pass в день релиза или вообще появится в подписке.
Окончательное решение пока не принято. Ожидается, что судьбу State of Decay 3 в сервисе определят позже, когда завершится процесс отделения студии от Xbox.
9 лет страдали х*нёй, поглощали ресурсы и по итогу выпустили несчастный альфа-тест. Это просто смешно.
По факту же получился клон второй части с графоном получше без каких-либо кардинальных изменений.
Пусть другие издатели теперь мучаются с ними.
тянули тянули............... мож всё таки надо было не переходить на уе5
"State of Decay 3 может не выйти" так вернее буит