State of Decay 3 может не выйти в Xbox Game Pass после ухода Undead Labs из Xbox

После масштабной реструктуризации игрового подразделения Microsoft студия Undead Labs, известная по серии State of Decay, покидает состав Xbox и продолжит работу под новым владельцем. При этом разработка State of Decay 3 не отменена — финансирование проекта сохранится до самого релиза.

Однако вместе с изменением статуса студии под вопросом оказался и выход игры в Xbox Game Pass. Как сообщает журналист Стивен Тотило, соглашение между Microsoft и новым владельцем Undead Labs гарантирует завершение разработки и выпуск State of Decay 3, но не обязывает соблюдать прежние условия Xbox.

Это означает, что у Microsoft больше нет гарантии, что игра выйдет в Game Pass в день релиза или вообще появится в подписке.

Окончательное решение пока не принято. Ожидается, что судьбу State of Decay 3 в сервисе определят позже, когда завершится процесс отделения студии от Xbox.