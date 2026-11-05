State of Decay 3 может остаться без длительной поддержки и получить платную монетизацию после ухода студии из Microsoft

Студия Undead Labs столкнулась с новой финансовой реальностью после выхода из состава Xbox Game Studios и перехода в независимый статус. Глава студии Филип Холт в интервью ютуб-каналу SabiansLastWatch признал, что пострелизная судьба триквела State of Decay 3 теперь напрямую зависит от коммерческих успехов, а не от корпоративных гарантий.

Предыдущая часть серии получала регулярный бесплатный контент на протяжении многих лет, отметившись выпуском 38 крупных обновлений. Руководитель команды пояснил, что столь масштабное развитие State of Decay 2 финансировалось за счет сервисной модели Xbox Game Pass. Корпорация Microsoft стабильно поддерживала студию ради наполнения экосистемы подписки, однако после выкупа компании менеджментом этот источник дохода полностью исчез.

Студия не занимается благотворительностью. В конечном счете необходимо платить зарплату людям и получать разумную маржу от создаваемого продукта.

- Филип Холт, глава студии Undead Labs

Текущее соглашение с новым неназванным издателем устроено по классической схеме с авансированием под будущие роялти. Партнер выделяет средства на выплату зарплат штату разработчиков до отправки игры в печать, после чего полученные деньги будут вычитаться из последующей выручки от продаж. Если проект покажет слабые финансовые результаты, содержать команду для дальнейшей полировки и развития зомби-песочницы окажется не на что.

По этой причине руководство Undead Labs всерьез рассматривает внедрение платных элементов и монетизации на постоянной основе. Филип Холт отметил, что команда пока не готова раскрывать точную модель, но активно обсуждает разграничение бесплатного функционала и платных дополнений, включая косметические наборы или контентные расширения.

В студии по-прежнему рассчитывают развивать State of Decay 3 годами, воспринимая франшизу как постоянно меняющийся живой продукт. Однако финальная продолжительность пострелизного цикла теперь полностью привязана к готовности игроков покупать саму игру и будущие платные дополнения.