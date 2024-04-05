State of Decay 3 может появиться на выставке Xbox Showcase

Фанаты State of Decay взволнованы, поскольку появились намеки на то, что State of Decay 3 может появиться на предстоящей июньской выставке Xbox Showcase. Джез Корден из WindowsCentral недавно написал в Twitter:

Я в восторге от Gears 6, представленной на июньской выставке Xbox, но есть еще одна игра, о состоянии которой мне очень хотелось бы узнать больше.I’m excited about Gears 6 for the June Xbox Showcase, but there’s another game whose state I’m incredibly excited to learn more about.

Фанаты предположили, что речь идет о долгожданном приключенческом экшене про выживших зомби.

Хотя State of Decay 3 была анонсирована еще на Xbox Showcase 2020, с тех пор обновления были скудными, и фанаты с нетерпением ждали новостей от Undead Labs и Xbox. Однако высказывания Фила Спенсера в подкасте XboxEra в марте 2022 года намекнули на скорый прорыв в разработке игры, что подогрело ожидание предстоящего шоукейса.

Поклонники серии ожидают не только кинематографический трейлер, но и возможность увидеть реальный геймплей во время демонстрации. Несмотря на слухи о возможном релизе в 2027 году, появление новой информации вновь подогрело интерес к франшизе.