State of Decay 3 может выйти только в 2027 году ©

Если верить профилю художницы Норы Шрамек на сайте Art Station, то State of Decay 3 может выйти в 2027 году. По слухам, Шрамек работает над системой освещения игры, и хотя она не раскрыла никаких подробностей, в качестве года выхода она указала "2027".

Конечно, справедливости ради стоит уточнить, что это может быть чисто ориентировочная дата, поставленная в качестве условного обозначения и игра выйдет гораздо раньше.

State of Decay 3 была анонсирована в 2020 году. Если она выйдет в 2027 году, это будет означать, что ее разработка длилась не менее восьми лет, учитывая очевидную предварительную подготовку, которая велась за кулисами.

Учитывая, что на сегодняшний день средние циклы разработки самых крупных проектов составляют от четырех до шести лет, это было бы не очень приятно. Следует отметить, что Нора Шрамек ранее работала над Forza Motorsport 6, еще одной игрой Xbox Studios. В ее портфолио также значатся Star Wars Jedi: Fallen Order и League of Legends.