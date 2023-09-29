State of Decay 3 может выйти только в 2027 году

Если верить профилю художницы Норы Шрамек на сайте Art Station, то State of Decay 3 может выйти в 2027 году. По слухам, Шрамек работает над системой освещения игры, и хотя она не раскрыла никаких подробностей, в качестве года выхода она указала "2027".
Конечно, справедливости ради стоит уточнить, что это может быть чисто ориентировочная дата, поставленная в качестве условного обозначения и игра выйдет гораздо раньше.
State of Decay 3 была анонсирована в 2020 году. Если она выйдет в 2027 году, это будет означать, что ее разработка длилась не менее восьми лет, учитывая очевидную предварительную подготовку, которая велась за кулисами.
Учитывая, что на сегодняшний день средние циклы разработки самых крупных проектов составляют от четырех до шести лет, это было бы не очень приятно. Следует отметить, что Нора Шрамек ранее работала над Forza Motorsport 6, еще одной игрой Xbox Studios. В ее портфолио также значатся Star Wars Jedi: Fallen Order и League of Legends.
Хочется пожелать качественного скачка этой серии, первую часть искренне люблю)
Отчасти прикольная серия. Яб оценил 3ю. Но до 27г ждать...
через 3г+ мб уже не начем и не кому будет играться(
Может вообще не выходить, учитывая кривую убогость франшизы.
Аналоги в жанре зомби-песочницы можешь лучше назвать? Только чтоб хотя бы графика была не хуже или чтоб хоть какой-то сюжет был относительный.
Есть Project Zomboid как бы, да. Но только это далеко не даже АА-проект, а буквально инди.
К тому же Zomboid люто хардкорный, там десяток часов на одно только освоение механик и привыкание уйти может, в отличие от State of Decay, где включил - и через часик спокойно играешь. Можно еще Dysmantle вспомнить, но это больше аркадный соулслайт.
Days Gone прекрасная ААА зомби песочница. Можно идти по сюжету, а можно уйти в песочницу и заняться всякой фигнёй, вплоть до уничтожения орд зомби с помощью различных хитростей.
Игры серии Dead Rising отличные зомби песочницы. Dyin Light 2 ну просто божественный аналог в жанре. Аналогов в жанре полно. Вопрос только в том, что у каждого игрока свои предпочтения и некоторые зомби песочницы не всем придутся по вкусу.
State of Decay интересная идея, но в обеих уже вышедших играх отсутствует конечный контент. Как только ты получаешь много ресурсов и хорошо прокачанное поселение, в игре делать нечего. Единственное, что разрабы придумали, это начать запускать на игрока волны зомби, чтоб за поселением было сложнее ухаживать на финальных стадиях. Вообщем State of Decay не лучший представитель жанра зомби-песочниц в открытом мире. Полно других игр качественнее на эту тему.
да зомби выжимач бабла это то что нужно индустрии !
Мой скелетон вечен мне пофих когда там что выйдет всё дождусь и отыграю)
Вторая часть в соло ничего так играется, но вот в коопе - хрень полная. Может быть и поиграю в 3 когда выйдет... если конечно доживу))
с графой 2010года