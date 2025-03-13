State of Decay 3 может выйти в начале 2026 года: разработка идёт полным ходом

Появились новые сведения о разработке State of Decay 3. По информации журналиста Windows Central Джеза Кордена, работа над игрой активно продолжается, а её возможный релиз намечен на начало 2026 года.

Анонсированный ещё в 2020 году, проект столкнулся с затяжной разработкой. Вторая часть серии вышла в 2018 году, и хотя жанр зомби-выживания требует долгосрочной поддержки, ожидание триквела оказалось неожиданно долгим.

В 2023 году игра напомнила о себе новым трейлером, но геймплей так и не был показан, оставляя статус проекта под вопросом. По слухам, разработка столкнулась с техническими сложностями, из-за чего студия перешла на Unreal Engine и привлекла дополнительные команды из Xbox Game Studios.

Несмотря на все трудности, разработка продвигается, и State of Decay 3, скорее всего, станет частью Game Pass в день релиза. Остаётся ждать официальных новостей от Undead Labs и Xbox.