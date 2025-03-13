State of Decay 3 может выйти в начале 2026 года: разработка идёт полным ходом

Появились новые сведения о разработке State of Decay 3. По информации журналиста Windows Central Джеза Кордена, работа над игрой активно продолжается, а её возможный релиз намечен на начало 2026 года.
Анонсированный ещё в 2020 году, проект столкнулся с затяжной разработкой. Вторая часть серии вышла в 2018 году, и хотя жанр зомби-выживания требует долгосрочной поддержки, ожидание триквела оказалось неожиданно долгим.
В 2023 году игра напомнила о себе новым трейлером, но геймплей так и не был показан, оставляя статус проекта под вопросом. По слухам, разработка столкнулась с техническими сложностями, из-за чего студия перешла на Unreal Engine и привлекла дополнительные команды из Xbox Game Studios.
Несмотря на все трудности, разработка продвигается, и State of Decay 3, скорее всего, станет частью Game Pass в день релиза. Остаётся ждать официальных новостей от Undead Labs и Xbox.
Ой, не знаю. Первую часть в своё время прошёл, казалась чем-то новым, интересным. Посмотрел вторую, которая оказалась той же самой игрой, только чуть улучшенной и понял, что с меня хватит) Чем может удивить третья, если вообще выйдет, не представляю)
Вторая часть была улучшенной? Я в первую не играл и как-то не хочется, но вторая мне не зашла по 2 моментам - очень сильно бесил респ зомбей прямо за спиной, не успел повернуть камерой вокруг себя и вуаля ты в толпе мобов. Второй момент выглядел очень глупо в плане самой концепции - приезжаем на место строимся, обживаемся, а когда в округе кончается весь хлам, переезжаем на новое место, чтобы делать всё тоже самое сначала. Максимально глупо и убивало интерес к постройке и развитию.
Лично у меня есть малая надежда, что в 3 части они хоть немного добавят смысла для развития и уберут тупой отстрел зомбей вокруг себя.