State of Decay 3 не отменена: новая информация подтверждает, что разработка идёт по плану

Длительное молчание вокруг State of Decay 3 привело к всевозможным сомнениям относительно статуса проекта в последние месяцы после презентации на Xbox Showcase. Отсутствие официальных обновлений в сочетании с многочисленными событиями в индустрии даже подпитывало предположения о возможной отмене.

Длительное молчание вокруг State of Decay 3 привело к всевозможным сомнениям относительно статуса проекта в последние месяцы (после его недавней презентации на Showcase). Отсутствие официальных обновлений в сочетании с многочисленными событиями в индустрии даже подпитывало предположения о возможной отмене.

Однако последняя информация, предоставленная создателем контента Sunny Games, который утверждает, что знаком с ходом тестирования проекта, рисует гораздо более позитивную картину. Хотя некоторые важные вопросы о будущем игры остаются, разработка, как сообщается, продвигается и недавно достигла ещё одной важной вехи в своей дорожной карте.

По данным Sunny Games, работа над State of Decay 3 не прерывалась, и проект продолжается по графику. Главная новость — это начало так называемой Alpha 2, новой фазы тестирования, которая, как и первая Alpha, в настоящее время ограничена ПК.

Игроки, которые ранее зарегистрировались для участия, должны проверить свою электронную почту на наличие приглашения. Закрытое бета-тестирование запланировано на более поздний срок, и на этот раз ожидается, что тестирование будет расширено и на игроков на консолях.

Источник также подтверждает, что текущее состояние игры значительно улучшилось благодаря последовательным обновлениям. На самом деле, он считает, что увиденное им до сих пор намного превосходит State of Decay 2.

Особенно интересна перемена мнения самого Sunny Games. После ранее выраженного большого скептицизма и даже негатива по отношению к проекту, теперь он утверждает, что чувствует себя гораздо более оптимистично, описывая текущую ситуацию как «в тысячу раз лучше», хотя и избегает разглашения некоторых деталей, чтобы не скомпрометировать и не раскрыть информацию, которая должна оставаться конфиденциальной.