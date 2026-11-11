State of Decay 3 отходит от кооперативных амбиций - Undead Labs услышала просьбы фанатов и переработала основу игры

Undead Labs раскрыла новые подробности State of Decay 3 и рассказала, как изменились приоритеты разработки после обретения независимости. Студия покинула Xbox, сохранив права на франшизу, и уже договорилась о сотрудничестве с новым издателем. Его имя обещают объявить отдельно. При этом игра по-прежнему должна появиться в Xbox Game Pass.

Глава студии Филип Холт в интервью заверил поклонников, что производство идёт по плану и никаких серьёзных проблем у команды нет. Одним из главных изменений стал пересмотр концепции: разработчики решили уделить гораздо больше внимания одиночному прохождению. Кооператив с друзьями останется, однако наиболее тщательно проработанный игровой опыт будет рассчитан на тех, кто предпочитает выживать самостоятельно.

Это решение выглядит вполне логичным на фоне пожеланий сообщества. Например, в State of Decay 3 вернётся полноценная пауза в одиночном режиме — функция, отсутствие которой давно вызывало недовольство игроков. Судя по всему, Undead Labs больше не стремится делать кооператив центральной частью проекта в ущерб привычным возможностям серии.

Серьёзные изменения затронут и непосредственно выживание. Боевую систему разработали практически с нуля, чтобы сделать столкновения с зомби более тактическими и требующими продуманных решений. Лагеря выживших также станут масштабнее: теперь в них смогут разместиться несколько десятков человек.

Отдельное внимание уделят динамической погоде. Она будет влиять не только на визуальную составляющую, но и на игровые системы: состояние дорог и сцепление автомобилей с поверхностью, урожайность, запасы воды, а также поведение заражённых. Например, погодные условия изменят способность зомби замечать и слышать игрока.

Пока Undead Labs не раскрывает дату выхода State of Decay 3, но новые подробности показывают, что студия пересматривает некоторые прежние решения, прислушиваясь к аудитории. Для серии, построенной вокруг управления группой выживших и постоянного поиска ресурсов, более глубокий одиночный режим может оказаться важнее очередного расширения сетевых возможностей.