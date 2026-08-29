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State Of Decay 3 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
7.4 271 оценка

State of Decay 3 показали в играбельной демоверсии - разработчики начали набор игроков на тестирование

IKarasik IKarasik

Студия Undead Labs привезла на Gamescom играбельную демоверсию State of Decay 3. Посетителям выставки дали возможность опробовать раннюю альфа-версию игры, а теперь разработчики готовятся расширить тестирование для обычных игроков.

В сети появилась запись игрового процесса, в которой показали боевую систему, вождение автомобилей, инвентарь и исследование мира. В частности, предметы и снаряжение можно хранить прямо в багажнике машины, а транспорт становится важной частью перемещения по огромной карте.

Undead Labs уже открыла регистрацию на тестирование. Игроков будут приглашать постепенно: сначала к альфа-тестам, а позднее — к закрытой бете. Разработчики отмечают, что им необходимо провести масштабные нагрузочные тесты из-за размеров карты и полноценного мультиплеера без жёстких ограничений.

Создатели называют карту самой большой в истории серии State of Decay и обещают в течение ближайшего года предоставить новые возможности для тестирования как ветеранам серии, так и новичкам.

Игра выйдет на PC и Xbox, однако дата полноценного релиза пока не объявлена.

42
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
KILLA06

ну и калище

13
Рикочико

Неплохо, но это буквально так же самая вторая часть. Лишь с чуть улучшенным графоном.

8
Janekste

20 лет назад впечатлило бы, но сейчас на фоне других современных ЗОМБИ игр вот ЭТО смотрится слишком комично или даже нелепо. Точка.

8
JackBV

из неё надо было делать эконмическую стратегию с элементами управления от 3 лица, я думал к этому всё и вело, поселения , уникальные поселенцы со своими атрибутами и вылазки за припасами в составе группы , стройка и апгрейд баз аля Александрия . Игра давно должна была перерасти в песочницу .

8
Brainstoun

Как они всё не поймут, что их помойка никому не интересна. За 3 части так и не допёрло до них.

7