State of Decay 3 показали в играбельной демоверсии - разработчики начали набор игроков на тестирование

Студия Undead Labs привезла на Gamescom играбельную демоверсию State of Decay 3. Посетителям выставки дали возможность опробовать раннюю альфа-версию игры, а теперь разработчики готовятся расширить тестирование для обычных игроков.

В сети появилась запись игрового процесса, в которой показали боевую систему, вождение автомобилей, инвентарь и исследование мира. В частности, предметы и снаряжение можно хранить прямо в багажнике машины, а транспорт становится важной частью перемещения по огромной карте.

Undead Labs уже открыла регистрацию на тестирование. Игроков будут приглашать постепенно: сначала к альфа-тестам, а позднее — к закрытой бете. Разработчики отмечают, что им необходимо провести масштабные нагрузочные тесты из-за размеров карты и полноценного мультиплеера без жёстких ограничений.

Создатели называют карту самой большой в истории серии State of Decay и обещают в течение ближайшего года предоставить новые возможности для тестирования как ветеранам серии, так и новичкам.

Игра выйдет на PC и Xbox, однако дата полноценного релиза пока не объявлена.