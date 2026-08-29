State of Decay 3 показали в играбельной демоверсии - разработчики начали набор игроков на тестирование

Студия Undead Labs привезла на Gamescom играбельную демоверсию State of Decay 3. Посетителям выставки дали возможность опробовать раннюю альфа-версию игры, а теперь разработчики готовятся расширить тестирование для обычных игроков.
В сети появилась запись игрового процесса, в которой показали боевую систему, вождение автомобилей, инвентарь и исследование мира. В частности, предметы и снаряжение можно хранить прямо в багажнике машины, а транспорт становится важной частью перемещения по огромной карте.
Undead Labs уже открыла регистрацию на тестирование. Игроков будут приглашать постепенно: сначала к альфа-тестам, а позднее — к закрытой бете. Разработчики отмечают, что им необходимо провести масштабные нагрузочные тесты из-за размеров карты и полноценного мультиплеера без жёстких ограничений.
Создатели называют карту самой большой в истории серии State of Decay и обещают в течение ближайшего года предоставить новые возможности для тестирования как ветеранам серии, так и новичкам.
Игра выйдет на PC и Xbox, однако дата полноценного релиза пока не объявлена.
ну и калище
Неплохо, но это буквально так же самая вторая часть. Лишь с чуть улучшенным графоном.
20 лет назад впечатлило бы, но сейчас на фоне других современных ЗОМБИ игр вот ЭТО смотрится слишком комично или даже нелепо. Точка.
из неё надо было делать эконмическую стратегию с элементами управления от 3 лица, я думал к этому всё и вело, поселения , уникальные поселенцы со своими атрибутами и вылазки за припасами в составе группы , стройка и апгрейд баз аля Александрия . Игра давно должна была перерасти в песочницу .
Как они всё не поймут, что их помойка никому не интересна. За 3 части так и не допёрло до них.