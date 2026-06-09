State of Decay 3 получит карту в четыре раза больше локаций второй части и общий мир для кооператива

Разработчики State of Decay 3 раскрыли новые детали о масштабах игры и особенностях кооперативного режима. Как рассказали в Undead Labs, игровая карта станет примерно в четыре раза больше одной из локаций State of Decay 2 и будет полностью доступна для исследования с самого начала прохождения.

Одной из главных особенностей новой части станет общий мир для кооператива до четырёх человек. Игроки смогут совместно строить поселения, развивать базы, выполнять задания и влиять на состояние окружающего мира. При этом прогресс не будет привязан к одновременному присутствию всех участников: союзники смогут вносить изменения в мир даже в разное время.

Серьёзному обновлению подверглась система угроз. На смену привычным заражённым зонам придут Plague Nests — динамические очаги инфекции, которые способны самостоятельно развиваться, распространять влияние и менять поведение в зависимости от действий игроков. Если не заниматься их уничтожением, заражённые смогут расширять подконтрольные территории и создавать дополнительные проблемы для выживших.

В Undead Labs также подтвердили масштабную переработку боевой системы. В распоряжении игроков появятся быстрые и мощные атаки ближнего боя, а разные виды зомби получат более выраженные особенности поведения. Это потребует использовать различные тактики в зависимости от ситуации и типа противника.

Не останется без изменений и система развития поселений. Игроки смогут создавать сразу несколько баз, распределять между ними ресурсы и специализацию, а также взаимодействовать с независимыми группами выживших. Анклавы вернутся в игру с расширенными возможностями для дипломатии, союзов и вербовки новых членов сообщества.

Дополнительное внимание разработчики уделили крафту. В State of Decay 3 появится больше самодельного оружия и модификаций, созданных из найденных материалов, а исследование опасных районов останется основным способом добычи редких ресурсов и снаряжения.