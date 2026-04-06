State of Decay 3 сочетает в себе системные особенности второй игры с "душой и сердцем" первой

Если вы фанат State of Decay, то в игровом процессе есть несколько обязательных элементов, включая кооперативный режим, захватывающую песочницу, ориентированную на выживание, моральные дилеммы и, конечно же, зомби. Конечно, вы также надеетесь, что сиквел, такой как State of Decay 3, будет значимо развиваться в этом направлении.

Глава студии Undead Labs Филип Холт затронул эту тему в интервью Sunny Games, и хорошая новость в том, что это не исправление того, что было хорошо в предыдущих играх.

Поэтому мы говорим о том, что State of Decay 3 сохранит системные особенности State of Decay 2, добавив немного души и духа State of Decay 1. Возможно, это способ осмыслить эволюцию франшизы.

Конечно, сеттинг тоже изменился: действие State of Decay 3 происходит «через несколько лет в будущем». Фактически выжившие стали «немного более закалёнными» — хорошо это или плохо, но это пригодится.

Зомби-угроза теперь предстаёт в новом свете. Начался State of Decay 3, и вашей группе выживших предстоит адаптироваться к происходящему, причём гораздо более опасным способом. Да, угрозы реальны. Они смертельны, и они преследуют вас. Так что это своего рода временная рамка.

Это, безусловно, подкрепит слухи о более тяжёлых сюжетных элементах, особенно если, как и раньше, вам придётся убивать всех заражённых. Хотя альфа-тестирование игры начнётся в следующем месяце и будет включать кооперативный режим для четырёх игроков, строительство базы и сражения, Undead Labs ранее заявляла о «гораздо большем, по-настоящему общем открытом мире».