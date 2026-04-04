State Of Decay 3 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
7.4 249 оценок

State of Decay 3 станет мрачнее и серьёзнее, избавившись от нелепых элементов предыдущей игры

monk70 monk70

State of Decay 3 находится в разработке уже много лет. Хотя дата релиза до сих пор неизвестна, новая информация предполагает, что все это ожидание окупится.

Глава Undead Labs Филип Холт подтвердил, что State of Decay 3 стремится к более серьёзному и мрачному тону, чем предыдущая часть. Он признаёт, что в SoD 2 было много «легкомысленных или глупых» элементов, которые могли помешать погружению в игру.

В интервью ютуберу Sunny Games Холт рассказал, что студия стремится к «серьёзному, но обнадёживающему» тону, где каждая встреча с зомби может стать последней. State of Decay 3 делает упор на выбор игрока, и эти выборы будут иметь более глубокие последствия.

У нас есть цель, к которой мы стремимся, и мы описываем её как серьёзную, но обнадёживающую.

Так что ожидайте, что мир будет более реалистичным и мрачным, чем в двух предыдущих играх. NPC будут более запоминающимися, а варианты зомби будут переработаны, чтобы стать более угрожающими и сложными противниками.

В State of Decay 3 мы стремимся создать мир, который ощущается более цельным, немного более продвинутым, немного более серьёзным; угроза более реальна.

На самом деле, Undead Labs более года работает с секретным советом фанатов, чтобы получать прямые отзывы и соответствующим образом разрабатывать игру. Поэтому предстоящие альфа-тесты — не первый опыт команды с игроками.

Сложность игры будет органично масштабироваться в многопользовательском режиме, и Филип подчёркивает, что Undead Labs не оставляет одиночных игроков без внимания.

Наконец, State of Decay 3 сочетает в себе лучшие черты первых двух игр, и уже запланирована долгосрочная поддержка. После релиза можно ожидать дорожную карту обновлений. В конце концов, команда разработчиков SoD 3 в шесть раз больше, чем команда, работавшая над оригинальной игрой.

Рикочико

Ну хз. Во второй части поставьте две последние сложности, играя без абузов. Например сундуков из режима защиты антенны. Зомби так драть будут в зад, что аж изо рта вылазить будут их гнилые стволы. Там совсем не весело будет.
Но спавн дикий зомбей бесит.

CTPAuDEP

Наконец то они поняли, что зомби-апокалипсис не должен быть мультяшным, чтобы вызывать эмоции.

Janekste

Как бы не угробили игру этим своим мрачняком серьёзным. Я как бы в предыдущие части играл, потому что нравился весь тот трешак, что там происходил. А если всё будет смотреться НЕ трешово, а серьёзно и мрачно, тогда я даже не знаю, что сказать на такое. State of Decay не та игра, где нужна мрачность... Точка.

saiditsme

Не надо мне рассказывать, какая прекрасная у вас игра, просто покажите геймплей.

НАРЕЗАК

Пусть допилят нормальный кооп, а то дебилизм из второй с невозможностью работать с инвентарем хоста приглашенным игрокам бесит, и пусть нормально объясняют что у игры несколько сценариев, а то ведь не всем понятно что от выбора персонажа будет разный сюжет.

