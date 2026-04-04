State of Decay 3 станет мрачнее и серьёзнее, избавившись от нелепых элементов предыдущей игры

State of Decay 3 находится в разработке уже много лет. Хотя дата релиза до сих пор неизвестна, новая информация предполагает, что все это ожидание окупится.

Глава Undead Labs Филип Холт подтвердил, что State of Decay 3 стремится к более серьёзному и мрачному тону, чем предыдущая часть. Он признаёт, что в SoD 2 было много «легкомысленных или глупых» элементов, которые могли помешать погружению в игру.

В интервью ютуберу Sunny Games Холт рассказал, что студия стремится к «серьёзному, но обнадёживающему» тону, где каждая встреча с зомби может стать последней. State of Decay 3 делает упор на выбор игрока, и эти выборы будут иметь более глубокие последствия.

У нас есть цель, к которой мы стремимся, и мы описываем её как серьёзную, но обнадёживающую.

Так что ожидайте, что мир будет более реалистичным и мрачным, чем в двух предыдущих играх. NPC будут более запоминающимися, а варианты зомби будут переработаны, чтобы стать более угрожающими и сложными противниками.

В State of Decay 3 мы стремимся создать мир, который ощущается более цельным, немного более продвинутым, немного более серьёзным; угроза более реальна.

На самом деле, Undead Labs более года работает с секретным советом фанатов, чтобы получать прямые отзывы и соответствующим образом разрабатывать игру. Поэтому предстоящие альфа-тесты — не первый опыт команды с игроками.

Сложность игры будет органично масштабироваться в многопользовательском режиме, и Филип подчёркивает, что Undead Labs не оставляет одиночных игроков без внимания.

Наконец, State of Decay 3 сочетает в себе лучшие черты первых двух игр, и уже запланирована долгосрочная поддержка. После релиза можно ожидать дорожную карту обновлений. В конце концов, команда разработчиков SoD 3 в шесть раз больше, чем команда, работавшая над оригинальной игрой.