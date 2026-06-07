State of Decay 3 вернулась после долгого молчания: новый атмосферный трейлер, релиз в 2027 году и выход на PS5

После нескольких лет редких новостей и затянувшегося ожидания State of Decay 3 наконец снова напомнила о себе. На Xbox Games Showcase студия Undead Labs представила новый трейлер игры, подтвердила релизное окно и официально объявила о выходе проекта не только на Xbox и ПК, но и на PlayStation 5.

Согласно анонсу, State of Decay 3 выйдет в 2027 году на Xbox Series X|S, PS5 и ПК. Для серии это важный шаг: франшиза, долгое время ассоциировавшаяся с экосистемой Xbox, впервые доберётся до консоли Sony одновременно с другими платформами.

Новый трейлер сделал акцент на мрачной атмосфере постапокалипсиса. Судя по показанным кадрам, разработчики стремятся сделать мир игры ещё более жестоким и безнадёжным, чем в предыдущих частях. Такой подход выглядит логичным продолжением идей серии, которая всегда делала ставку не столько на экшен, сколько на выживание и управление сообществом людей в условиях зомби-катастрофы.

Известно, что Undead Labs продолжает развивать концепцию общего мира и сложных решений. Для поклонников хардкорного прохождения сохранится возможность включить режим перманентной смерти, где потеря персонажа станет окончательной. Именно такие механики всегда выделяли State of Decay на фоне более традиционных зомби-игр.

Напомним, что проект был анонсирован ещё в 2020 году. С тех пор разработка неоднократно вызывала вопросы у игроков из-за долгого отсутствия крупных показов. В 2024 году студия заявляла, что расширила команду и намерена создать «лучший симулятор выживания среди зомби» в истории серии.

Судя по возвращению на большую сцену и появлению конкретного релизного окна, разработка наконец вышла на новый этап. Теперь остаётся увидеть, сможет ли State of Decay 3 оправдать ожидания, накопившиеся за семь лет с момента анонса.