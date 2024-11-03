Студия Undead Labs выросла в 6 раз для создания State Of Decay 3 по сравнению с первой игрой

State of Decay 3 была на радарах у всех с тех пор, как она была первоначально анонсирована во время мероприятия Xbox Games Showcase 2020. С тех пор студия провела заметный ребрендинг, и, похоже, также увеличила количество разработчиков, работающих над игрой про выживание с зомби.

Новое сообщение Undead Labs предполагает, что около сотни людей разрабатывают State of Decay 3, что является огромным числом по сравнению с командой из 20 человек, работавшей над оригинальной игрой.

В официальном дневнике разработчиков 2024 года, выпущенном Undead Labs, глава студии Филлип Холт объяснил резкий рост размера команды State of Decay 3. Он пояснил, что это было сделано для того, чтобы удовлетворить растущие амбиции разработчиков и ожидания фанатов.

State of Decay 2 вышла с численностью компании около 60-65 человек. А сегодня мы вдвое больше.

Остальная часть дневника разработчиков в основном посвящена ребрендингу студии и смене логотипа.

State of Decay 3, как ожидается, выйдет в следующем году эксклюзивно для Xbox Series X|S и ПК.