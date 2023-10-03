Сведения о новой дате выхода State of Decay 3 - результат ложных слухов, утверждает Джез Корден ©

В конце прошлой недели в сети появился слух о том, что State of Decay 3 может выйти в 2027 году, причем якобы на основе профиля художницы Норы Шрамек из Undead Labs Studios.

И вот Джез Корден (Jez Corden) из Windows Central подтвердил, что его источники в Microsoft опровергли этот слух. По словам Кордена, релиз State of Decay 3 произойдет отнюдь не в 2027 году, что было обнаружено в профиле одного из сотрудников Undead Labs. Впрочем, он не уточнил, когда именно выйдет игра, анонс которой состоялся в 2020 году.

Кстати, утверждение о том, что State of Decay 3 " намечена на 2027 год", приведённое ранее в профиле, не соответствует действительности.

В этой ситуации остается только ждать появления новой информации. Студия Undead Labs работает над франшизой уже не первый год, но сейчас перед ними стоит непростая задача - выпустить "ААА"-игру силами более крупной команды и при большом количестве времени на разработку, которую финансирует Microsoft.

Остается надеяться, что в следующем году об игре появится больше подробностей да и, возможно, уже не за горами появится информация о сроках ее выхода.