Undead Labs о State of Decay 3: "Мы расширим границы впечатлений от игры"

С первых секунд трейлера State of Decay 3, который мы увидели на прошедшей Xbox Games Showcase, стало ясно, что игра будет отличается от своих предшественников совершенно другим уровнем проработки.

Из новой статьи на Xbox Wire следует, что трейлер был полностью создан на движке игры, а значит, не был предварительно отрендерен. А это значит, что нас ждет более мрачный и проработанный мир, который будет приятно разделить с друзьями.

Разумеется, перманентная смерть никуда не денется, и менять ее Undead Labs не намерена - жить в апокалипсисе по-прежнему невероятно сложно. Правда, они постарались сделать так, чтобы смерть вызывала больше эмоций, а значит, что-то значила. Вот как это объясняет креативный директор Кевин Патзельт:

Важно, чтобы об этом помнил не только игрок, но и персонажи в мире. Поэтому наша нарративная система будет нацелена на то, чтобы помочь оказать поддержку тем, кто больше всех переживает. Поскольку нет ничего ужаснее, чем потерять члена сообщества, особенно если это кто-то, в кого вы вложили много времени и сил. По-моему, мы должны сделать все возможное, чтобы наглядно показать, что жертва имеет смысл и как она может повлиять на сообщество.

События State of Decay 3 разворачивается через несколько лет после зомби-апокалипсиса, и в нее внесено множество улучшений в геймплей. Это и улучшенная боевка, где вы действительно можете более убедительно рубить и стрелять в зомби, и более плавная анимация, и более разнообразные враги.

Кроме того, теперь у нас есть выжившие, которые действительно научились справляться с ситуацией в мире, где правят зомби, а значит, имеют гораздо больше возможностей для создания и улучшению собственного снаряжения. Патзельт также сообщил, что основной упор был сделан на то, чтобы выживать в компании друзей было действительно весело:

Мы делаем большой упор на увлекательные кооперативные бои, внимательно изучаем дизайн уровней и подход к созданию мира, чтобы игроки могли с удовольствием вместе разбивать и расстреливать зомби в открытом мире. Чтобы поддержать эти усилия, бои должны быть очень веселыми.

На протяжении шести лет компания Undead Labs является частью Microsoft, и это, по словам Патзельта, принесло компании только пользу. В числе преимуществ - работа по созданию единого мира с Obsidian, которые являются экспертами в этой области, а студия The Coalition, работающая над Gears of War, помогла разработчикам извлечь как можно больше пользы из движка Unreal Engine 5.

К сожалению, мы не знаем даты выхода State of Decay 3, но можно предположить, что она выйдет ближе к концу 2025 или, возможно, 2026 года. Игра выйдет на ПК и Xbox и будет доступна в рамках Game Pass.