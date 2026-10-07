Undead Labs: сервис Game Pass помог сформировать 25-миллионную аудиторию State of Decay ещё до выхода из экосистемы Xbox

Руководитель студии Undead Labs Филип Холт рассказал о выходе из состава Xbox и о том, какую важную роль сыграл сервис Game Pass в формировании огромной фанатской базы State of Decay.

После масштабной реорганизации Xbox планировалось продать Undead Labs сторонней компании, однако впоследствии планы изменились: студия выкупила сама себя и вернула статус независимой.

В первом интервью, опубликованном после этих значительных перемен, Филип Холт (возглавляющий Undead Labs с мая 2020 года) пояснил, что команда наблюдала высокий интерес со стороны рынка и вела переговоры с различными потенциальными покупателями. В итоге Холт внёс предложение о выкупе студии сотрудниками:

Я знал, что руководство других студий проводит сделки по выкупу (MBO), поэтому тоже подал заявку на приобретение компании силами менеджмента. Думаю, в Microsoft сочли эту идею удачной. Поскольку мы были очень близки к выходу на самоокупаемость, объем капитала, необходимый для завершения работ, не был непомерным — мы вполне могли привлечь эти средства самостоятельно».

В ходе интервью изданию The Game Business Холт также отметил, что значительной долей успеха франшиза State of Decay обязана подписочному сервису Xbox Game Pass: по его словам, в две уже выпущенные игры серии сыграли около 25 миллионов человек.

Безусловно. Думаю, для State of Decay это имело колоссальное значение; не уверен, что мы достигли бы нынешних результатов без аудитории Game Pass. Мы бы просто не смогли выйти на такой масштаб. И один из интересных моментов — это, по сути, бесплатное привлечение пользователей. Думаю, даже сейчас к нам ежедневно приходят тысячи новых игроков. Преимущество State of Decay в том, что игра отлично удерживает аудиторию. Помню, когда я в последний раз смотрел статистику, оказалось, что около половины наших ежемесячно активных пользователей играют уже почти два года, а четверть — более пяти лет.



Конечно, игроки приходят и уходят. Многие пробуют игру через Game Pass, понимают, что она им не совсем подходит, и бросают её — то есть наблюдается высокий уровень оттока. Но те, кого игра всё же «зацепила», остаются с нами надолго: они становятся фанатами серии, пробуют другие игры франшизы и с нетерпением ждут выхода State of Decay 3. Так что, безусловно, Game Pass очень помог нам масштабироваться.



Разумеется, мы много думали о том, как максимально эффективно использовать этот опыт при разработке State of Decay 3. Наша главная ставка в новой части — это кооператив на четверых в общем игровом мире. Здесь большая аудитория становится огромным преимуществом: State of Decay 3 отлично подходит для совместной игры с друзьями, и пользователи охотно их приглашают — а ведь многие из этих друзей могут играть на других платформах. Это открывает для нас новые возможности роста. Думаю, сейчас аудитория франшизы насчитывает около 25 миллионов человек — внушительная цифра, которая, пожалуй, может удивить тех, кто слышал о State of Decay, но сам в неё не играл. В общем, для нас это оказалось невероятно ценным фактором. В последнее время сервис Game Pass подвергается серьёзной критике, и даже глава Xbox Аша Шарма открыто признает, что он способствовал резкому ухудшению финансовых показателей подразделения, однако для некоторых игр эта модель оказалась успешной. Одной из таких игр стала State of Decay.

Филип Холт сообщил, что разработка новой части (которая, как и планировалось, будет доступна в Game Pass с первого дня выхода) уже практически завершена. Руководитель студии Undead Labs не стал называть издателя, но охарактеризовал его как «фантастического партнера», готового поддержать State of Decay 3, и выразил надежду, что это станет началом долгосрочного сотрудничества в рамках франшизы о зомби в открытом мире.

Релиз State of Decay 3 запланирован на следующий год; игра выйдет на ПК, PlayStation 5, а также Xbox Series S и X.