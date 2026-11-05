В State of Decay 3 никогда не появится полноценный редактор персонажей

Студия Undead Labs не планирует добавлять в State of Decay 3 инструменты для детального создания внешности выживших. Глава студии Филип Холт в интервью ютуб-каналу SabiansLastWatch категорично заявил, что классический редактор лиц и тел противоречит базовой концепции всей серии. Игрокам придется и дальше управлять процедурно сгенерированными людьми со всеми их достоинствами и врожденными дефектами.

Все обитатели игрового мира формируются на основе строгих шаблонов, объединяющих внешний вид, базовый гардероб, навыки и пассивные перки. Разработчики намеренно избегают ручной настройки внешности, напоминая о жестокой природе постапокалипсиса. Вирус не выбирает людей по красоте или физическим кондициям, поэтому в лагерь попадают совершенно случайные граждане.

Редакторы персонажей, позволяющие изменять физическую внешность героев, относятся к вещам, которые студия вряд ли когда-либо сделает. Это не соответствует представлениям авторов о сути франшизы.

- Филип Холт, глава студии Undead Labs

Руководитель провел аналогию со своей прошлой работой в Electronic Arts над спортивными симуляторами серии Tiger Woods. В гольфе геймеры стремились воссоздать собственное лицо, отыгрывая роль профессионального атлета. В зомби-песочнице от Undead Labs фокус смещен на управление коллективом, где центральным действующим лицом выступает вся группа целиком, а не конкретный избранный спаситель.

По мнению авторов, именно случайные недостатки делают выживших живыми и запоминающимися. Каждый персонаж обладает уникальным набором положительных качеств и негативных черт характера, от которых невозможно избавиться стандартной прокачкой. Возможность создавать идеальных бойцов под личные вкусы полностью разрушила бы механику симуляции сообщества с его внутренними конфликтами и внезапными смертями.

Определенная свобода кастомизации все же останется, но исключительно в плане экипировки и аксессуаров. Игрокам позволят переодевать выживших, выбирать элементы гардероба, очки, прически и бороды, а также кастомизировать рюкзаки при помощи декоративных брелоков. Базовая антропометрия, форма лиц и физические особенности тел останутся неизменными.