Выживание в мире зомби-апокалипсиса в новом трейлере State of Decay 3

Сегодня был опубликован новый трейлер State of Decay 3, позволяющий взглянуть на третью часть серии, разрабатываемую компанией Undead Labs.

Новый трейлер, который был показан во время сегодняшней Xbox Games Showcase 2024, посвящен как сюжету, так и некотоым геймплейным моментам, демонстрируя, что разработка игры действительно продвигается довольно успешно, как и было заявлено в прошлом месяце. К сожалению, в сегодняшнем трейлере не было подтверждено ни релиза, ни даже окна выхода, так что мы не знаем, когда именно выйдет игра.

Примечательно, что трейлер полностью сделан на движке и демонстрирует впечатляющий визуальный скачок игры, особенно по сравнению с ее явно менее бюджетными предшественниками.

Действие игры State of Decay 3 разворачивается спустя годы после того, как зомби-апокалипсис практически уничтожил человечество, и является следующей частью франшизы State of Decay. Пока зомби-угроза продолжает уносить жизни, вы должны дать отпор и отвоевать утраченные позиции, выстраивая жизнь своей общины выживальщиков.

Помните, ваши решения будут иметь далеко идущие последствия. Каждый ваш выбор повлияет на ход игры и развитие сюжета. Смерть каждого члена вашего сообщества будет трагической и окончательной.

State of Decay 3 предлагает не только одиночный режим, но и возможность играть с друзьями. Сформируйте сообщество из 4 игроков, создайте свой уникальный мир и вместе боритесь за выживание.

State of Decay 3 находится в разработке для Xbox Series X, Xbox Series S и ПК.