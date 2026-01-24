Xbox заверяет, что разработка State of Decay 3 "проходит очень хорошо" и игра обладает большим потенциалом

Глава издательского отдела Xbox Game Studios Крейг Дункан наконец-то нарушил молчание о разработке State of Decay 3, заверив фанатов, что разработка проекта продвигается хорошо, несмотря на длительный период без публичных обновлений. В недавнем интервью GamesRadar руководитель поделился информацией о текущем состоянии долгожданной игры на выживание в зомби-апокалипсисе.

За последние шесть-восемь месяцев я несколько раз посещал студию. Я много раз садился и играл с командой. Разработка действительно хорошо продвигается.

Когда у руководителя попросили уточнить детали, он в шутку сказал, что отдел по связям с общественностью «убьёт его», если он раскроет конкретную информацию.

Заявление Дункана особенно важно, учитывая недавнюю историю Microsoft с проектами, которые надолго исчезали, такими как Everwild, вызвавшая беспокойство среди поклонников франшизы State of Decay.

Дункан также подчеркнул энтузиазм Xbox по отношению к франшизе:

Мы очень рады этой франшизе и её потенциалу.

Однако он избежал подтверждения того, появятся ли новости об игре в этом году, а это значит, что до её выхода ещё далеко.