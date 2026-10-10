Закрытое бета-тестирование State of Decay 3 стартует 13 октября

Студия Undead Labs объявила, что 13 октября начнётся закрытое бета-тестирование State of Decay 3, благодаря чему избранные игроки смогут опробовать грядущую игру о выживании в зомби-апокалипсисе ещё до ее официального выхода. Желающие могут зарегистрироваться на специальном сайте для участия в тестировании и должны следить за своей электронной почтой в ожидании приглашения.

Кроме того, студия выпустила первую часть продолжительной демонстрации геймплея с участием Брайана Менарда. Видео позволяет взглянуть на актуальную версию игры и сопровождается комментариями разработчиков о процессе создания проекта.

Undead Labs также организовала конкурс скриншотов, предложив участникам сообщества зайти на соответствующий канал в Discord и проголосовать за понравившиеся работы из числа финалистов.

Выход игры запланирован на 2027 год для Xbox Series X|S, ПК (Windows) и PlayStation 5. Также ожидается, что в день релиза игра станет доступна в сервисе Xbox Game Pass.