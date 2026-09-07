В GOG стартовала раздача киберпанк-квеста State of Mind

GOG начал раздачу квеста в стилистике киберпанка State of Mind. Предложение действительно в течение 72 часов, до 10 сентября. Забрать можно по ссылке, предварительно войдя в свой аккаунт GOG.

State of Mind — это футуристический триллер о трансгуманизме. Игра исследует темы разделения, разобщённости и воссоединения в мире, разрываемом между антиутопической материальной реальностью и утопическим виртуальным будущим.

Действие игры происходит в Берлине в 2048 году. Видение будущего, данное разработчиками, далеко не оптимистично — человечество страдает от постоянных войн, быстро истощающихся ресурсов, а правительства все больше склоняются к оруэлловскому режиму. Ситуация настолько плачевна, что люди начинают покидать физический мир, загружая своё сознание в компьютерные системы и поселяясь в виртуальной утопии, известной как Город 5.