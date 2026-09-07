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State of Mind 15.08.2018
Адвенчура, Инди, От третьего лица, Научная фантастика , Киберпанк
6.5 76 оценок

В GOG стартовала раздача киберпанк-квеста State of Mind

monk70 monk70

GOG начал раздачу квеста в стилистике киберпанка State of Mind. Предложение действительно в течение 72 часов, до 10 сентября. Забрать можно по ссылке, предварительно войдя в свой аккаунт GOG.

State of Mind — это футуристический триллер о трансгуманизме. Игра исследует темы разделения, разобщённости и воссоединения в мире, разрываемом между антиутопической материальной реальностью и утопическим виртуальным будущим.

Действие игры происходит в Берлине в 2048 году. Видение будущего, данное разработчиками, далеко не оптимистично — человечество страдает от постоянных войн, быстро истощающихся ресурсов, а правительства все больше склоняются к оруэлловскому режиму. Ситуация настолько плачевна, что люди начинают покидать физический мир, загружая своё сознание в компьютерные системы и поселяясь в виртуальной утопии, известной как Город 5.

ПК 1 Раздачи и скидки 1
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Обожаю когда раздают игры которые на скидках за копейки уходят

4
Цин_Ско

Одну дали - другую забрали. Ведьмак 3 пока еще в библиотеке, но даже не открывает меню загрузки.

Зато теперь я точно знаю кто Киберпанк у меня списиюкал.

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