Papers, Please встречает Лавкрафта: в Steam вышел ретро-хоррор Static Dread: The Lighthouse

Static Dread: The Lighthouse — это не просто инди-хоррор, а мрачная лавкрафтовская интерпретация формулы Papers, Please, где бюрократическая рутина оборачивается бездной. Игра от студии solarsuit.games вышла в Steam 6 августа и уже получила статус «очень положительной»: 98% из 51 отзыва — положительные.

В роли смотрителя маяка, восстановленного после глобального катаклизма, игрок занимается навигацией судов, проверкой оборудования и общением с экипажами. Но ночи становятся всё тревожнее: радиосигналы искажаются, команды пропадают, в рыбацкой деревне проводятся зловещие ритуалы, а в темноте начинают появляться нелепо ужасающие сущности.

Игра предлагает разветвлённый сюжет, где каждое решение приближает вас либо к спасению, либо к гибели разума. Всё это подано в ретро-стиле, усиливающем атмосферу неизвестности и одиночества.

До 20 августа Static Dread продаётся со скидкой 25% — за 367 рублей. Потом цена вырастет до 490 рублей. Если любите атмосферные игры с психологическим давлением — мимо пройти не получится.