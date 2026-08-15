Лавкрафтовский хоррор Static Dread: The Submarine официально вышел в Steam и получил первые положительные отзывы

Отечественное издательство Polden Publishing совместно с разработчиками из инди-студии solarsuit.games официально выпустили в цифровом магазине Steam свой новый психологический хоррор Static Dread: The Submarine. Проект является прямым идейным и сюжетным продолжением прошлогоднего гнетущего симулятора смотрителя маяка Static Dread: The Lighthouse, который собрал 90% очень положительных отзывов среди любителей жанра. Сюжетная линия переносит пользователей в замкнутое и клаустрофобное пространство военной атомной подводной лодки, запертой в тёмных глубинах Северной Атлантики. Связь с поверхностью неожиданно прерывается, а под толщей ледяной воды пробуждаются древние и лавкрафтовские мистические силы, несущие гибель всему живому.

В этой пугающей истории игрокам предстоит взять на себя обязанности старшего помощника капитана и принять полное командование над выживающим экипажем судна. Игровой процесс завязан на грамотном распределении задач между матросами, поддержании строгой дисциплины, регулярном анализе загадочных сигналов эхолокатора и предотвращении тотального безумия среди подчинённых. Создатели делают ключевую ставку на систему сложных моральных выборов, где каждое решение напрямую влияет на судьбу людей и может привести к различным финалам истории. Пользователям придётся балансировать на грани здравого смысла, решая, что важнее: беспрекословное выполнение военного протокола или сохранение остатков человечности перед лицом надвигающегося апокалипсиса.

Первые покупатели в цифровом магазине Valve встретили релиз неоднозначно, разделившись во мнениях касательно продолжительности и наполнения проекта. Часть игроков осталась разочарована из-за малой длительности кампании, из-за чего интересные механики распределения персонала и эхолокации просто не успевают раскрыться. Другие же пользователи называют новинку шедевром на 10 баллов из 10, активно нахваливая потрясающий альтернативный взгляд на общую историю вселенной и качественный атмосферный звук. Также фанаты выделяют заметное улучшение визуальной составляющей по сравнению со Static Dread: The Lighthouse, отмечая появление полноценных трёхмерных моделей персонажей и упор на гнетущий саспенс вместо банальных и дешёвых скримеров.

Официальный международный релиз психологического триллера состоялся 14 августа 2026 года эксклюзивно для ПК. До 28 августа 2026 года в магазине действует специальное предложение, позволяющее приобрести игру со скидкой в 20 процентов от первоначальной стоимости. Также для покупки доступно расширенное издание Deluxe Edition и специальный бандл Антология, включающий в себя обе части франшизы для максимального погружения в сюжет. Проект уже на старте продаж получил полную текстовую локализацию интерфейса и субтитров на русский язык.