Милая игра про поезда Station To Station получила ужасающий кроссовер с Choo-Choo Charles в честь Хэллоуина

Расслабляющая игра-симулятор управления железными дорогами Station To Station представила кроссовер с Choo-Choo Charles на праздновании Хэллоуина.

Choo-Choo Charles от Two Star Games — это совершенно другой тип игры «управление железной дорогой», чем Station To Station, поскольку в ней игрок пытается выжить, в то время как его преследует кровожадный поезд-паук. В результате вторжения монстра в игру разработчик Galaxy Grove и издатель Prismatika рассказали, что «всеми товарными поездами в игре завладел печально известный Чу-Чу Чарльз, перевернувший ваш безмятежный железнодорожный мир с ног на голову!»

По словам Galaxy Grove, это необязательный внешний вид для игры, и поезда-пауки можно включать и выключать через меню.

«У нас была забавная идея, и Гэвин [Айзенбайс] из Two Star Games был настолько любезен, что позволил нам воплотить ее в жизнь», — добавили в компании о творческом сотрудничестве, которое привело к созданию кроссовера.

Galaxy Grove, Prismatika и Two Star Games также анонсировали набор «Chill & Thrill Trains», содержащий обе игры, доступный в Steam. Это сэкономит 10 процентов от их общей стоимости, и срок действия этого предложения истекает 2 ноября.