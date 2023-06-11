Симпатичный симулятор строительства железной дороги Station to Station получил новый трейлер ©

Station to Station, возможно, самая симпатичная строительная игра, которую вы увидите за весь год, получила новый трейлер на летней выставке Future Games Show Summer Showcase.

Игра Station to Station начинает свой путь в маленькой сельской идиллии, но ваша задача - вдохнуть жизнь в этот мир благодаря магии расширения железной дороги. Имея в своем распоряжении железных коней, вам предстоит создавать связи между различными районами, расширять территорию, которую вы называете своим домом, и оживлять окружающий ландшафт.

Вы сможете строить и исследовать в своем собственном темпе, но если вы большой поклонник управленческих игр, вы также сможете принимать дополнительные вызовы, доступные на каждом уровне. В каждом биоме будут свои препятствия, которые нужно преодолеть, но если вы хотите отдохнуть в этих красивых местах или поиграть в головоломки на паровой тяге, то в игре Station to Station все предусмотрено.

Если этот дзен-геймплей вам не по душе, то обратите внимание на удивительные иллюстрации в стиле вокселей. В игре Station to Station чувствуется серьезная энергетика набора Lego, а огромное количество деталей присутствует везде, куда бы вы ни посмотрели. От деталей каждого локомотива до уютных домиков, мимо которых вы проходите, до флоры и фауны, которые называют этот мир своим домом, - очевидно, что для создания замечательного пространства, которое можно сделать своим, не пожалели никаких усилий.