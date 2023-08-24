Симпатичный симулятор строительства железной дороги Station to Station получил новый трейлер и дату релиза ©

PRISMATIKA и Galaxy Grove объявили дату выхода минималистичного симулятора железной дороги Station to Station. Представленная вчера вечером на выставке IGN на Gamescom игра Station to Station выйдет на ПК 3 октября.

В Station to Station перед игроками стоит задача превратить небольшой сельский мир в яркую, пышную среду, полную жизни и красок, размещая станции и создавая связи для содействия росту и расширению. Начинающие проводники поднимутся на борт и проплывут через множество красочных биомов, вдыхая новую жизнь в сухие пески пустыни и преобразовывая дикую горную местность. По мере прокладки путей спокойный мир оживет с постоянно расширяющимся разнообразием флоры и фауны.

С момента своего анонса в мае Station to Station уже собрала более 120 000 добавлений в списки желаний в Steam. Кроме того, демо-версия Next Fest привлекла более 70 000 уникальных игроков, которые в общей сложности провели более 23 000 часов игрового процесса.

В трейлере также представлены несколько кадров нового биома Дикого Запада, который является лишь одним из мест, которые можно будет открыть после выхода полной игры в октябре, а также новые испытания, которые нужно преодолеть, и дополнительные механики, которые нужно освоить для тех, кто ищет дополнительный стратегический игровой процесс.