Симулятор строительства железной дороги Station to Station получит пользовательский режим

Садитесь в поезд и наслаждайтесь неограниченным игровым процессом с новыми функциями пользовательского игрового режима в уютном воксельном симуляторе Station to Station от Galaxy Grove и PRISMATIKA.
Пользовательский игровой режим, существующий параллельно с основной кампанией и запрошенный сообществом, позволяет игрокам создавать свои собственные рельсовые приключения с помощью созданных вручную уровней. Игроки смогут выбирать размер карты, биом, в котором она расположена, уклоны и высоты скал, и даже сложность игры.
Настройки сложности будут включать режим без денег для тех игроков, которые хотят насладиться расслабляющим отдыхом и просто наблюдать за миром воксельного искусства, оживающим вокруг создаваемых ими связей.
Функции пользовательского режима Station to Station:
- Создайте свое собственное путешествие с бесконечным количеством уровней.
- Проявите творческий подход, изменив размер, местоположение, градиенты и отрасли на карте.
- Играйте в своем темпе, поскольку пользовательские настройки сложности позволяют игрокам делать карты настолько сложными или расслабляющими, насколько они хотят.
- Отложите кошелек: режим «Без денег» означает, что игрокам не придется беспокоиться о подсчете монет при строительстве миров.
- Сделайте все возможное и смешайте разные биомы и отрасли, создайте крошечную карту с самыми высокими скалами и познакомьте фермеров с пустыней или пассажиров с Диким Западом.
Station to Station выйдет в Steam 3 октября.