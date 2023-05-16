Состоялся анонс воксельного симулятора строительства дороги Station to Station ©

Station to Station, новый воксельный симулятор строительства железной дороги, анонсирован к выпуску в конце этого года на ПК разработчиком Galaxy Grove и издателем Prismatika.

Симпатичные визуальные эффекты в сочетании с углом обзора камеры придают игре Station to Station миниатюрный вид, как будто вы строите все, что видите, с помощью небольших реквизитов. В игровом процессе вам предстоит размещать станции и соединять новые области через различные биомы. Посмотрите первый трейлер выше и первые скриншоты в галерее ниже.

Разработчики отмечают: "Для игроков, желающих проверить свои навыки управления и планирования, различные уровни предлагают необязательные задачи, бонусы в виде стеков и уникальные механики, связанные с каждым биомом". Они также обещают "необязательный стратегический геймплей" в дополнение к "минималистичному, холодному" настроению, которым пропитана игра.

Если вы хотите следить за развитием игры Station to Station, вы можете приобрести ее в Steam.