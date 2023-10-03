Состоялся релиз уютного симулятора строительства железной дороги Station to Station ©

Одним из продуктов, дебютирующих сегодня на прилавках цифровых магазинов, является игра Station to Station. Речь идет о расслабляющей головоломке, посвященной теме строительства железных дорог. Студия Galaxy Grove подготовила свою работу с учетом особенностей персональных компьютеров.

Согласно формулировке официального объявления разработчиков, ее цена составит 499 рублей. Однако по случаю релиза ее можно будет приобрести с 10-процентной скидкой за 439 рублей.

Кстати, авторы поделились своими планами на будущее проекта. В ближайшие несколько месяцев игра получит ряд обновлений, в которых будут представлены новые материалы и функции, а также устранены возможные проблемы. Первое обновление выйдет в ноябре, второе - в декабре, а остальные - в первом квартале 2024 года.

Station to Station - это расслабляющая головоломка на железнодорожную тематику, разработанная голландской студией Galaxy Grove. В ходе игры нам предстоит прокладывать железнодорожные пути, строить станции, возводить другие здания и прокладывать рельсы, по которым затем движутся поезда. Поначалу каждая карта выглядит серой и безжизненной, но в результате наших построек она оживает, обрастая разноцветными растениями и животными.

Хотя основной целью игры является расслабляющий геймплей, для тех, кто ищет дополнительные трудности, на каждой карте есть необязательные задания, которые могут потребовать дополнительных усилий и смекалки.