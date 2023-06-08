Уютный симулятор железной дороги Station to Station обзавёлся демоверсией ©

PRISMATIKA и Galaxy Grove сегодня объявляют о том, что демоверсия привлекающего внимание, расслабляющего минималистского симулятора железной дороги Station to Station стала доступна для загрузки в Steam перед полным выпуском в конце этого года.

В демоверсии представлено лишь небольшое представление о том, что будет доступно в полной версии игры. Игроки наденут свои кондукторские шапки, а затем расслабятся и преобразят небольшую сельскую местность с помощью магии поездов. Размещая и соединяя железнодорожные станции, игроки будут способствовать росту и расширению, оживляя спокойный мир с постоянно расширяющимся гобеленом флоры и фауны, что приводит к красивому пышному биому с воксельной графикой, разрывающемуся цветом.

В демоверсии представлены первые три уровня игрового процесса, два уникальных поезда и здоровая порция безукоризненно расслабляющей атмосферы. Полный список функций, доступных в демоверсии, выглядит следующим образом:

Иммерсивная доза релаксации: у игроков будет возможность расслабиться и снять стресс в уютной и успокаивающей среде с воксельным искусством, разработанной, чтобы успокоить чувства благодаря своей мягкой эстетике и расслабляющему, адаптивному саундтреку.

Три уровня: Демо-версия предлагает захватывающий предварительный просмотр первых трех уровней игрового процесса.

Опыт одного биома: у игроков будет возможность исследовать один из трех уникальных биомов в демоверсии.

Выбор локомотивов: в демоверсии представлены два уникальных локомотива, а в полной игре будет больше моделей.

Введение в карты: Демо-версия служит кратким введением в карточную систему игры, которая дает игрокам преимущества и возможности при расширении своей железнодорожной сети.

Дополнительные задачи: на втором и третьем уровне есть две дополнительные задачи для тех дирижеров, которые ищут дополнительные задачи.

Разнообразие отраслей: в демоверсии представлено пять уникальных типов отраслей, каждая из которых предлагает свои уникальные здания и ресурсы.

При запуске демоверсия будет поддерживать только английский язык, а дополнительные языки будут добавлены в ближайшие дни.

Station to Station выйдет на ПК позже в этом году и теперь доступна для добавления в список желаний в Steam.