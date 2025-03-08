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Steam Slug 04.09.2009
Экшен, Шутер, От третьего лица
6.5 50 оценок

В Steam без лишнего шума добавили "Другой мир" - польский шутер в стимпанк-сеттинге

Lunersun
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Издатель Strategy First добавил в Steam не только отечественную игру «Миротворец», но и польский шутер Steam Slug, который российские игроки знают как «Другой мир». Эта игра тоже не новая — её выпустили ещё в 2009 году, но на цифровую платформу Valve она попала только сейчас.

Воронежский шутер "Миротворец" вышел в Steam

«Другой мир» переносит игроков в альтернативную вселенную, где человечеству противостоят восставшие машины. Причём восстали они ещё в XIX веке, так что речь идёт не о привычных роботах, а о паровых монстрах с человеческими мозгами в латунных оболочках. Ну а игрокам нужно выжить среди этих механических тварей и добраться до их лидера по имени Мефистофель.

Как и «Миротворец», игра на момент оригинального релиза получила неважные оценки от игровых обозревателей. Критики отмечали целый ряд недостатков: отсутствие нормальной оптимизации, слабый сюжет и неудачную озвучку персонажей.

-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
пекабир

красотища то какая

1
SGate

По заблюренной картинке и цветофильтру можно примерно определить год выпуска 2007-2010

0
Rorschach93

в принципе на разок пробежать норм тема, хотя в конце приходилось запариться

1
Light of Tfuth

Ого ,фанатики польского треша ещё существуют

0