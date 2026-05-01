Анонс Steam to Electric - железнодорожный симулятор с реальными безумными поездами и ставкой на глубину

Издатель Kwalee и студия Galaxy Grove представили Steam to Electric — симулятор управления железнодорожной сетью, который выйдет на ПК в 2026 году. И, судя по описанию, это не просто очередной «тайкун», а попытка освежить жанр за счёт исторической экзотики и гибкой сложности.

Главная фишка — реальные, но почти фантастические изобретения железнодорожной эпохи. Речь о поездах с реактивными двигателями или гироскопических монорельсах, которые действительно существовали. Такой подход выглядит куда интереснее стандартного набора локомотивов и добавляет игре характер — нечто среднее между инженерным музеем и песочницей.

Геймплей строится вокруг классической формулы: прокладывать маршруты, балансировать ресурсы, развивать города и постепенно переходить от паровой эпохи к электрической. Но разработчики делают акцент на доступности — начать легко, а вот довести сеть до идеала уже требует серьёзной оптимизации. Это разумный компромисс: жанр давно страдает от перегруженности, отпугивающей новичков.

Отдельно стоит отметить визуальный стиль — воксельная графика с влиянием ар-деко. Это не столько про реализм, сколько про атмосферу «индустриального оптимизма», и такой выбор выглядит свежо на фоне более сухих симуляторов.

В целом, Steam to Electric пока выглядит как аккуратная эволюция идей, знакомых по играм вроде Transport Fever, но с куда более яркой идентичностью. Если разработчики смогут удержать баланс между глубиной и доступностью, у проекта есть шанс стать приятным открытием для любителей стратегий и симуляторов.