Steam to Electric показали управление историческими поездами в стиле ар-деко

Galaxy Grove и Kwalee показали Steam to Electric — симулятор управления железной дорогой в воксельном стиле. Игра демонстрирует исторические поезда, их уникальные способности, короткие сессии и стратегическое планирование.

Авторы Station to Station и Town to City предлагают развивать железнодорожную сеть, используя необычные, но существовавшие в реальности локомотивы. Каждый состав обладает собственными чертами и преимуществами.

Steam to Electric можно будет проходить как уютную игру о поездах или как более глубокую стратегию с управлением маршрутами и железнодорожными изобретениями.

Игра заявлена для ПК в Steam.