Градостроительная стратегия SteamWorld Build получила новый геймплейный трейлер ©

Игра SteamWorld Build только что получила новый трейлер в рамках летней выставки Future Games Show Powered by Intel.

Короткий, но приятный геймплейный сегмент продемонстрировал творческое удовольствие от строительства собственного шахтерского городка, когда игра выйдет на рынок в конце этого года. Мы получили представление о различных типах зданий, таких как дома, различные фабрики и горное оборудование, не говоря уже о железнодорожных системах, с помощью которых вы сможете соединить все это.

Мы также хорошо рассмотрели некоторые места для отдыха, которые вы сможете добавить в свой город, чтобы ваши шахтеры-"паровозы" могли отдохнуть после долгой работы. Мы говорим о американских горках, колесах обозрения, тематических парках и кинотеатрах. Когда я смогу переехать?

Конечно, это не все время отдыха, ведь ваша главная цель - раскопать старые технологии, которые должны оказаться жизненно важными для спасения с умирающей планеты, на которой вы только что построили свой город.

При этом вам придется балансировать между удовлетворением потребностей своих жителей, строительством торговых путей и даже защитой от таинственных существ, скрывающихся в глубинах под поверхностью, включая светящиеся черепа

Вы сможете убедиться в этом сами, когда SteamWorld Build выйдет в конце этого года на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC и Nintendo Switch.